WM 2026: Piero Hincapie sieht als zweiter Spieler wegen Hand vor dem Mund Rot

ran Fußball WM 2026: DFB-Retter gesucht! Schweinsteiger bezieht Stellung Videoclip • 01:25 Min Link kopieren Teilen

Im Sechszehntelfinale gegen Mexiko wurde Ecuadors Piero Hincapie der zweite Spieler der Geschichte, der wegen Hand vor dem Mund Rot sah.

Piero Hincapie sah in der Nachspielzeit des Sechszehntelfinals gegen Mexiko (0:2) die Rote Karte, weil er sich während eines Wortgefechts mit Santiago Gimenez die Hand vor den Mund hielt. Gimenez reklamierte diese Szene direkt bei Schiedsrichter Slavko Vincic, der sich kurz mit dem VAR beriet und Hincapie daraufhin die Rote Karte zeigte. Nichts wie weg! So lief der Tag nach der Blamage von Boston Damit ist er erst der zweite Spieler der Geschichte, der wegen einer solchen Geste Rot sieht. Als Erstes ereilte Paraguays Miguel Almiron im Gruppenspiel gegen die Türkei dieses Schicksal. Im Gespräch mit Mert Müldür hielt dieser sich beim Sprechen die Hand vor den Mund und wurde anschließend sofort vom Schiedsrichter mit Rot vom Platz gestellt.

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Rot wegen Hand vor dem Mund: Hincapie Opfer neuer FIFA-Regel Die Rote Karte wegen der Hand-vor-dem-Mund-Geste ist eine der neuen Regelungen, die die FIFA für die WM entwickelt hat. Sie soll verhindern, dass Spieler in Wortgefechten beleidigende oder diskriminierende Aussagen tätigen, die anschließend nicht mehr überprüft werden können. Neben des Hand-vor-den-Mund-Haltens ist auch verboten, in einer Diskussionssituation unter vorgehaltenem Trikot zu sprechen. Weiterhin erlaubt ist es dagegen, vor vorgehaltener Hand oder vorgehaltenem Trikot mit einem Mitspieler zu sprechen. Zudem darf auch freundschaftlich mit den Gegenspielern abseits des Balls mit verdecktem Mund gesprochen werden.

Rot wegen Hand vor dem Mund für Hincapie: Keine Folgen für Ecuador Die Rote Karte in der Nachspielzeit hatte für Ecuador allerdings keinen Einfluss mehr auf den Ausgang der Partie: Nach zwei Treffern durch Quinones (22.) und Jimenez (31.) war Mexiko bereits früh in Führung gegangen und setzte sich am Ende auch souverän gegen die Südamerikaner durch. Im Achtelfinale wartet auf Mexiko der Sieger der Partie zwischen England und der DR Kongo (1. Juli, 18 Uhr live auf Joyn). Der Gewinner bekommt es dann am 6. Juli mit dem Co-Gastgeber zu tun.

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