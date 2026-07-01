Julian Nagelsmann ist nach der WM-Blamage aus den USA abgereist. Seine Zukunft als Bundestrainer ist ungewiss. Laut einem Bericht von "Sky" steht Jürgen Klopp als Nachfolger bereit.

Abflug ins Ungewisse: Julian Nagelsmann hat die USA nach dem blamablen deutschen WM-Aus Richtung München verlassen. Mit seiner Ehefrau Lena und seiner Mutter stieg der Bundestrainer laut "BILD "am Dienstagabend Ortszeit in Charlotte in eine Lufthansa-Maschine, an Bord waren auch die Bayern-Profis Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic.

Nach einer letzten Ansprache Nagelsmanns hatten die Nationalspieler das WM-Camp in Winston-Salem verlassen, viele flogen in den Urlaub. Nagelsmann jedoch kehrte nach Deutschland zurück, wo es weitere Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund geben wird.

Seine Ablösung erscheint wahrscheinlich. "Sky"-Informationen zufolge stünde Jürgen Klopp als Nachfolger bereit, falls der DFB auf ihn zukommt.