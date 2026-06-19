ran Fußball WM 2026: Letztes Turnier? Neuer spricht Klartext Videoclip • 02:01 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Hohe Ticketpreise und Ticket-Pannen - die wichtigsten Entwicklungen im News-Ticker.

Die WM 2026 in den USA, in Kanada und in Mexiko ist die größte der bisherigen Fußball-Geschichte. Vom 11. Juni bis zum 19. Juli kämpfen 48 Nationen um den Titel. WM 2026 live: TV-Übertragung und mehr

Fußball-WM 2026: Der Spielplan Schon im Vorfeld sorgten vor allem die hohen Kosten für die Fans vor Ort für Unmut. Größter Reizpunkt sind die hohen Ticketpreise, aber auch bei Transport, Hotels und Co. kommen hohe Ausgaben auf die Anhänger zu. Mit unserem Newsticker rund um Tickets zur WM bleibt ihr auf dem Laufenden. Zudem lest ihr in unserem DFB-Newsticker die relevanten Update zur deutschen Mannschaft, in unserem WM-Newsticker findet ihr die wichtigsten Entwicklungen rund um die anderen Teams.

Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Samstag, 20.06. 18:05 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 18:05 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 22.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 22.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 22.06. 22:20 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 22.06. 22:20 • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

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+++ Update, 19. Juni: Deutsche Fans zahlen bis zu 11.500 Euro für WM-Besuch +++ Die WM 2026 ist ein teures Vergnügen. Das bekommen auch die deutschen Fans vor Ort zu spüren. Wie die "Bild" berichtet, geben die Mitglieder des Fanklubs "Deutsche Kartoffeln auf die 1" (in Anlehnung an das Lieblingsessen von DFB-Star Florian Wirtz) bis zu 11.500 Euro für ihren Besuch in den USA, Kanada und Mexiko aus. Die Gruppe besitzt Tickets für alle drei deutschen Gruppenpartien plus die "Follow-your-team"-Option, um auch alle potenziellen K.o.-Spiele sehen zu können. Bei Ticketpreisen von bis zu 4.000 Euro für das Finale ergeben sich daraus Gesamtkosten von bis zu 6.000 Euro - allein für Eintrittskarten. Darüber hinaus rechnet der Fanklub mit Flugkosten von circa 1.500 Euro, Übernachtungskosten in Höhe von über 3.000 Euro und "rund 1.000 Euro für Spaß" - zum Beispiel 16 Dollar für ein Bier auf dem Fanfest. Macht unter dem Strich pro Person bis zu 11.500 Euro.

+++ Update, 13. Juni: Leere Stadien? FIFA liefert kreative Ausrede +++ Über eine Milliarde Fans auf der ganzen Welt verfolgten das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) im Fernsehen oder im Netz. Das legendäre Aztekenstadion war restlos ausverkauft. Doch bei anderen Partien scheint die Begeisterung deutlich geringer auszufallen. Ob es an den überteuerten Tickets liegt? So sah man beispielsweise beim 2:1 der Südkoreaner gegen Tschechien auf den TV-Bildern reihenweise leere Plätze. Das Estadio Akron in Guadalajara, das 45.664 Zuschauer umfasst, war nicht annähernd ausverkauft. Die FIFA aber zeichnet ein anderes Bild. Die Auslastung habe 98,5 Prozent betragen, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. "Die offiziellen Zuschauerzahlen spiegeln die Anzahl der gescannten Tickets sowie der Zuschauer wider, die sich tatsächlich auf dem Stadiongelände befinden. Sie basieren nicht auf einer visuellen Einschätzung der zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Spiels besetzten Sitzplätze." Anders ausgedrückt: Die leeren Ränge müssen eine optische Täuschung sein. Die FIFA betont derweil, eng mit Stadionbetreibern und Ticketing-Teams zusammenzuarbeiten, damit die veröffentlichten Zahlen korrekt seien. Doch wie konnte der angeblich falsche Eindruck dann entstehen? Auch hier beweist der Verband Kreativität. "Bitte beachten Sie, dass während des gestrigen Spiels in Guadalajara mehrere Zuschauer mit gültigen Eintrittskarten auf den Umläufen des Stadions zu sehen waren, anstatt sich während der gesamten Partie auf ihren zugewiesenen Sitzplätzen aufzuhalten."

+++ Update, 5. Juni: FIFA vergibt aus Versehen kostenlos WM-Tickets +++ Die FIFA hat kurz vor dem Start der Fußball-WM aus Versehen kostenlos Tickets für das Turnier ausgegeben. Wie "Sky News" berichtete, sollen sich demnach am Mittwoch rund 60 Fans aufgrund eines Fehlers beim Bezahlvorgang Plätze zum Preis von "0 US-Dollar" gesichert haben. Das bestätigte der Weltverband dem TV-Sender. Auch interessant: WM 2026: Kurzfristige Regeländerung der FIFA zulasten der Fans? - Newsticker Die FIFA bedauere den "Fehler und die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten", zitiert "Sky News" aus einem Statement: "Die von diesen Fans angeforderten Tickets bleiben reserviert, und die Betroffenen wurden aufgefordert, den korrekten Betrag zu begleichen." Die WM beginnt am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel des Co-Gastgebers Mexiko gegen Südafrika im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Der Weltverband steht seit Monaten aufgrund der teils exorbitant hohen WM-Ticketpreise in der Kritik.

+++ Update, 18. Mai: Nagelsmann kritisiert Preise für WM-Tickets +++ Bundestrainer Julian Nagelsmann hat eine eindringliche Warnung an die FIFA wegen der explodierenden Ticketpreise bei der WM gerichtet. Fußball lebe schließlich von den Fans. "Diese Emotionen müssen für die breite Masse leistbar sein und leistbar bleiben. Denn sonst verliert der Fußball ganz schnell an Reiz und an Wertigkeit. Und dann ist dieser Sport nicht mehr der, den wir alle so sehr lieben", sagte Nagelsmann im "ZDF-Sportstudio". Zwar gibt es bei den Gruppenspielen auch immer ein kleines Kontingent von Karten, die ab 60 Euro erhältlich sind, aber bei den Finaltickets sieht das deutlich anders aus: Die Topkategorien übersteigen deutlich 10.000 Euro, auf der offiziellen Weiterverkaufsplattform werden Eintrittskarten sogar noch viel teurer angeboten. Der Weltverband lässt Ticket-Inhaber ihre Karten auf der Plattform zu einem beliebigen Preis weiterverkaufen. Einschränkungen gibt es - wegen der dortigen Gesetze - nur für Spiele in Mexiko. Für Nagelsmann sind die Preise ein "extrem schwieriges" Thema. "Ich mache die Preise nicht, ich kann sie nicht beeinflussen", sagte er.

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