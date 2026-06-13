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WM 2026: So kurios wurde USA-Matchwinner Folarin Balogun zum Staatsbürger
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:34 Min
Beim Auftaktsieg von WM-Gastgeber USA wurde Folarin Balogun zum Matchwinner. Sein Weg zum US-Staatsbürger ist durchaus kurios.
WM-Gastgeber USA ist ein Traumstart in das Turnier geglückt. Das Team von Nationaltrainer Mauricio Pochettino siegte in Inglewood mit 4:1 (3:0) gegen Paraguay.
Matchwinner wurde dabei Doppeltorschütze Folarin Balogun, der mit seinen beiden Treffern schon zur Pause für eine Vorentscheidung sorgte.
Dass der heutige Monaco-Stürmer für die USA spielt, ist auf einen kuriosen Zwischenfall in einer Zeit zurückzuführen, in der der heutige Profi noch nicht mal geboren war.
Folarin Balogun: Airline lehnt Flug von schwangerer Mutter ab
Kurz vor der Geburt von Balogun weilte seine Mutter zum Urlaub in New York City. Die Nigerianerin, die in England wohnte, wollte dann nach der Reise zurück nach England, doch da spielte die Airline nicht mit.
Der Airline war der Babybauch wohl schon zu groß, das Risiko einer Geburt während des Fluges sei zu groß gewesen. Deshalb wurde Balogun schließlich in New York geboren, hat entsprechend die Staatsbürgerschaft des Landes, für das er heute auch auf Torejagd geht. Später reiste seine Mutter mit ihm zurück nach England, wo er beim FC Arsenal die Jugendmannschaften durchlief.
Fans als wichtiges Kriterium für Baloguns USA-Entscheidung
Aufgrund seiner nigerianischen Vorfahren stand er in Sachen Nationalmannschaft vor einer besonders schwierigen Wahl. Er hätte für Nigeria, England und die USA spielen können, alle drei Verbände sollen auch intensiv um seine Dienste geworben haben.
"Ich habe diese enorme Wertschätzung der Fans gespürt. Das hat mir die Entscheidung leicht gemacht", erklärte Balogun dann schließlich seine Wahl für die USA. Tausende Fans haben Baloguns Social-Media-Account mit US-Flaggen-Emojis geflutet, als publik wurde, dass bei Balogun die Entscheidung bezüglich der Nationalmannschafts-Karriere anstand.
In den Jugendnationalmannschaften spielte er wechselweise für England und die USA. Sein erstes A-Länderspiel für die Vereinigten Staaten bestritt Balogun dann im Juni 2023.
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