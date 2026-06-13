ran Fußball Martin Demichelis zu RB Leipzig? Hummels "kalt erwischt" Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Beim Auftaktsieg von WM-Gastgeber USA wurde Folarin Balogun zum Matchwinner. Sein Weg zum US-Staatsbürger ist durchaus kurios.

WM-Gastgeber USA ist ein Traumstart in das Turnier geglückt. Das Team von Nationaltrainer Mauricio Pochettino siegte in Inglewood mit 4:1 (3:0) gegen Paraguay. Matchwinner wurde dabei Doppeltorschütze Folarin Balogun, der mit seinen beiden Treffern schon zur Pause für eine Vorentscheidung sorgte. Power Ranking: Die 10 besten Spieler des Turniers - Bayern-Star auf Platz 1 Dass der heutige Monaco-Stürmer für die USA spielt, ist auf einen kuriosen Zwischenfall in einer Zeit zurückzuführen, in der der heutige Profi noch nicht mal geboren war.

Folarin Balogun: Airline lehnt Flug von schwangerer Mutter ab Kurz vor der Geburt von Balogun weilte seine Mutter zum Urlaub in New York City. Die Nigerianerin, die in England wohnte, wollte dann nach der Reise zurück nach England, doch da spielte die Airline nicht mit. Der Airline war der Babybauch wohl schon zu groß, das Risiko einer Geburt während des Fluges sei zu groß gewesen. Deshalb wurde Balogun schließlich in New York geboren, hat entsprechend die Staatsbürgerschaft des Landes, für das er heute auch auf Torejagd geht. Später reiste seine Mutter mit ihm zurück nach England, wo er beim FC Arsenal die Jugendmannschaften durchlief.

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