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WM 2026 - DFB-Kader im Überblick: Tor, Abwehr, Mittelfeld und Angriff

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM-Kader: Julian Nagelsmann erklärt Neuer-Comeback

Videoclip • 01:54 Min

Das DFB-Team kämpft bei der Fußball-WM um den Titel. ran zeigt den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kämpft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko um den fünften WM-Titel.

Doch welche Spieler wurden dafür überhaupt von Bundestrainer Julian Nagelsmann berufen und haben es in den 26-Mann-Kader geschafft?

ran zeigt die DFB-Auswahl.

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