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WM 2026 - Spalier für Neymar: Superstar mit dem Team auf dem Platz
Aktualisiert:von SID
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WM 2026: Neymar mietet Luxus-Villa für Familie und Freunde
Videoclip • 01:21 Min
Viele Augen sind auf Neymar gerichtet. Nun ist der brasilianische Superstar endlich auf dem Trainingsplatz zu sehen.
Erstmals seit dem Start der Fußball-WM hat Superstar Neymar zumindest teilweise am Mannschaftstraining Brasiliens teilgenommen. Bei der Einheit am Mittwoch in Morristown/New Jersey wurde der 34-Jährige herzlich von seinen Teamkollegen auf dem Rasen empfangen. Neymar lief durch ein Spalier seiner Mitspieler, die ihm lachend auf den Kopf und auf den Rücken klopften.
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Der Rekordtorschütze der Selecao, der nach einer Verletzung an der rechten Wade wochenlang pausiert hatte, begann das Training zunächst etwas abseits des Teams, bevor er sich einer Besprechung im Kreis anschloss. Schon am Dienstag hatte Neymar individuell auf dem Feld trainiert, auch am Mittwoch absolvierte er Teile seiner Einheit allein.
Ein Einsatz im zweiten WM-Gruppenspiel in Philadelphia gegen Haiti (Samstag, 2.30 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) ist laut Informationen brasilianischer Medien unwahrscheinlich. Der Offensivstar hatte sich Mitte Mai an der Wade verletzt und seitdem kein Spiel mehr bestritten. Den Auftakt gegen Marokko (1:1) sah Neymar von der Bank aus.
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Brasiliens Spieler beten für Neymar
Abwehrspieler Douglas Santos hatte am Dienstag mit Blick auf Neymars Rückkehr betont, dass die brasilianischen Spieler "beten, dass er wieder zu 100 Prozent fit wird, denn wenn er zu 100 Prozent fit ist, kann er uns sehr helfen".
Die Fans der Selecao fiebern dem Comeback des Hoffnungsträgers entgegen, hinter dessen Leistungsfähigkeit steht aber ein großes Fragezeichen. Seit dem 18. Oktober 2023 hat Neymar kein Länderspiel mehr absolviert. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft der Rekordweltmeister am 25. Juni in Miami auf Schottland.
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