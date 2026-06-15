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WM 2026: Spanien-Patzer kostet Sportwetten-Fan eine Million Dollar - anderer Zocker landet Mega-Gewinn
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: Spanien-Blamage! "Ist das herrlich!"
Videoclip • 01:19 Min
Kap Verde gelang mit dem Remis gegen Spanien die bisher größte WM-Überraschung. Ein Sportwetten-Fan hat ein böses Erwachen erlebt, ein anderer schwebt im Millionen-Glück.
Alles auf Rot? Das ging diesmal schief! Ein Sportwetten-Fan hat wegen Spaniens Patzer im Auftaktspiel der Fußball-WM eine Million US-Dollar verloren. Wie der englische Telegraph meldet, hatte die Person den Betrag, der rund 863.000 Euro entspricht, auf einen Sieg der "Furia Roja" am Montag gegen den krassen Außenseiter Kap Verde gesetzt.
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Da der Turnierneuling dem Europameister jedoch ein 0:0 abtrotzte, war die Million futsch.
Die Wette sei laut "Telegraph" auf der US-amerikanischen Plattform Polymarket platziert worden und hätte dem Wettenden umgerechnet knapp 100.000 Euro eingebracht.
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WM 2026: Kap Verde macht anderen Nutzer offenbar reich
Derweil habe ein anderer Nutzer 400.000 US-Dollar (rund 345.000 Euro) darauf gesetzt, dass Spanien nicht gewinnt, und damit satte 4,7 Millionen Dollar (rund vier Millionen Euro) eingestrichen.
Spanien gilt als einer der Top-Favoriten auf den Titel bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Gegen Kap Verde, den 67. der Weltrangliste, tat sich das Team um Superstar Lamine Yamal jedoch enorm schwer und scheiterte mehrfach an Vozinha, dem überragenden Torwart der "Blauen Haie".
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