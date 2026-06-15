Kap Verde gelang mit dem Remis gegen Spanien die bisher größte WM-Überraschung. Ein Sportwetten-Fan hat ein böses Erwachen erlebt, ein anderer schwebt im Millionen-Glück.

Alles auf Rot? Das ging diesmal schief! Ein Sportwetten-Fan hat wegen Spaniens Patzer im Auftaktspiel der Fußball-WM eine Million US-Dollar verloren. Wie der englische Telegraph meldet, hatte die Person den Betrag, der rund 863.000 Euro entspricht, auf einen Sieg der "Furia Roja" am Montag gegen den krassen Außenseiter Kap Verde gesetzt.

Da der Turnierneuling dem Europameister jedoch ein 0:0 abtrotzte, war die Million futsch.

Die Wette sei laut "Telegraph" auf der US-amerikanischen Plattform Polymarket platziert worden und hätte dem Wettenden umgerechnet knapp 100.000 Euro eingebracht.