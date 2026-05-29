WM 2026: Spieler und Staff des Iran warten weiter auf US-Visa

Zwei Wochen sind es noch bis zur WM 2026 in Nordamerika. Die Spieler des Iran haben jedoch noch immer kein Visum für die USA.

Dies erklärte Botschafter Abolfazl Pasandideh bei einem Besuch der mexikanischen Grenzstadt Tijuana, wo die Iraner ihr Base Camp aufschlagen. "Das Land im Norden", womit er offensichtlich die USA meinte, sei seiner Verantwortung als Gastgeber der iranischen Mannschaft nicht nachgekommen.

Die iranische Nationalmannschaft muss zwei Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft offenbar weiter auf Visa für die USA warten.

WM 2026: Kann der Iran in den USA spielen? "Wir wissen es nicht"

"Wir wissen nicht, ob sie den Spielern ihre Visa erteilen werden oder nicht", betonte Pasandideh: "Wir nehmen nicht zu gleichen Bedingungen an der Weltmeisterschaft teil. Wir konnten unsere Mannschaft nicht so trainieren, wie es sein sollte."

Sein WM-Quartier hatte das Team Melli zu Wochenbeginn ins mexikanische Tijuana verlegt. Dort besuchten laut der Nachrichtenagentur "AFP" am Mittwoch iranische Diplomaten das Stadion, in dem die Mannschaft trainieren wird.

Ursprünglich war geplant, dass sie in Tucson im US-Bundesstaat Arizona stationiert sein sollte. Seine Vorrundenspiele muss der Iran allesamt in den USA bestreiten.

Sowohl gegen Neuseeland (16. Juni) als auch gegen Belgien (21. Juni) spielt das Team Melli in Los Angeles, ehe es zum Vorrundenabschluss in Seattle gegen Ägypten (27.6.) geht. Der Chef des iranischen Fußballverbandes, Mehdi Taj, hatte zuletzt die Hoffnung geäußert, dass den Spielern Mehrfachvisa gewährt werden.