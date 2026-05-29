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WM 2026 - Kader von Argentinien in der Übersicht: Lionel Messi bricht Rekord, ein Bundesliga-Star dabei
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:10 Min
Wenig überraschend ist Lionel Messi der Kopf des argentinischen Kaders für die WM 2026. Auch ein Star von Bayer Leverkusen fährt für den Weltmeister zur WM - im Gegensatz zu einem Talent von Real Madrid.
Superstar Lionel Messi führt Titelverteidiger Argentinien bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada an. Neben dem 38 Jahre alten Kapitän stehen 16 weitere Weltmeister von Katar im 26-köpfigen Aufgebot von Trainer Lionel Scaloni, der vor allem im Angriff prominente Namen zur Verfügung hat.
Neben dem achtmaligen Ballon-d'Or-Gewinner Messi stehen auch Lautaro Martínez von Inter Mailand sowie das Sturm-Quartett aus Julian Alvarez, dem ehemaligen Stuttgarter Nicolas Gonzalez, Thiago Almada und Giuliano Simeone von Atletico Madrid im Kader des dreimaligen Weltmeisters für die am 11. Juni beginnenden Endrunde.
Im Mittelfeld sind unter anderem Messis "Leibwächter" Rodrigo De Paul oder Liverpools Alexis Mac Allister dabei, im Tor steht Emiliano Martínez. Auch Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen ist dabei. Nicht nominiert wurde etwa Toptalent Franco Mastantuono von Real Madrid.
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WM 2026: Lionel Messi erholt sich noch von Verletzung
Messi hatte im letzten Spiel vor der WM-Pause für Inter Miami in der MLS für einen kurzen Schockmoment gesorgt, als er sich auswechseln lassen hatte.
Nach einer Untersuchung folgte allerdings rasch die Entwarnung, es sei lediglich eine Überlastung der linken Oberschenkelmuskulatur festgestellt worden. Dem Rekord einer sechsten WM-Teilnahme steht damit nichts im Weg.
Argentinien beginnt seine Mission Titelverteidigung am 17. Juni gegen Algerien, weitere Gegner in der Gruppe J sind Österreich (22. Juni) und WM-Debütant Jordanien (28. Juni).
Der Kader im Überblick
Tor: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid)
Abwehr: Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur) Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid)
Mittelfeld: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (RC Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (FC Chelsea), Alexis Mac Allister (FC Liverpool)
Angriff: Julian Alvarez (Atletico Madrid) Lionel Messi (Inter Miami) Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (FC Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Mailand)
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