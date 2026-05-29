Wenig überraschend ist Lionel Messi der Kopf des argentinischen Kaders für die WM 2026. Auch ein Star von Bayer Leverkusen fährt für den Weltmeister zur WM - im Gegensatz zu einem Talent von Real Madrid.

Superstar Lionel Messi führt Titelverteidiger Argentinien bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada an. Neben dem 38 Jahre alten Kapitän stehen 16 weitere Weltmeister von Katar im 26-köpfigen Aufgebot von Trainer Lionel Scaloni, der vor allem im Angriff prominente Namen zur Verfügung hat.

Neben dem achtmaligen Ballon-d'Or-Gewinner Messi stehen auch Lautaro Martínez von Inter Mailand sowie das Sturm-Quartett aus Julian Alvarez, dem ehemaligen Stuttgarter Nicolas Gonzalez, Thiago Almada und Giuliano Simeone von Atletico Madrid im Kader des dreimaligen Weltmeisters für die am 11. Juni beginnenden Endrunde.

Im Mittelfeld sind unter anderem Messis "Leibwächter" Rodrigo De Paul oder Liverpools Alexis Mac Allister dabei, im Tor steht Emiliano Martínez. Auch Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen ist dabei. Nicht nominiert wurde etwa Toptalent Franco Mastantuono von Real Madrid.