ran Fußball WM 2026: Neuseeland-Nobody über Nacht zum Instagram-Star Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Berühmtheit über Nacht: Der Neuseeländer Tim Payne wird kurz vor der WM zum Social-Media-Star.

Vom "unbekanntesten" Spieler der WM zum Topstar bei Social Media: Der neuseeländische Fußball-Nationalspieler Tim Payne ist kurz vor dem Turnierstart zu ungeahnter Popularität gekommen. Der Rechtsverteidiger vom heimischen Klub Wellington Phoenix gewann innerhalb von zwei Tagen mehr als eine Million Follower auf Instagram dazu und wurde damit im Eiltempo zum meistgefolgten Fußball-Account Neuseelands. DFB-Elf: Neuer weiter nicht fit - schlüpft Baumann bei der WM in die Urbig-Rolle? Selbst der Team-Account der All Whites mit 46.700 Followern oder Kapitän Chris Wood von Nottingham Forest mit 162.000 können da nicht mithalten. Dabei hatte Payne noch am Mittwoch gerade einmal 4000 Follower, ehe der argentinische Influencer Valen Scarsini eine Kampagne startete.

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