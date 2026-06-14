Am Sonntag startet die deutsche Nationalmannschaft in die WM. Auf der Abschluss-PK vor dem Spiel gegen Curacao lieferte Bundestrainer Julian Nagelsmann die wichtigsten Infos.

Das Warten ist (fast) vorbei, am Sonntag (19:00 Uhr MESZ im Livestream auf Joyn) startet auch die deutsche Nationalmannschaft in das WM-Turnier. In Houston steigt das Duell mit Underdog Curacao.

Julian Nagelsmann über ...

... Nathaniel Brown: "Ja, er wird beginnen in der Startelf und in dem schönen Stadion spielen."

... die Personalsituation und Manuel Neuer: "Alle Spieler sind gesund und Manu wird beginnen, er ist fit. Alle sind gesund, keiner hat sich krankgemeldet oder sonst etwas."

... seine Eindrücke vom Team vor WM-Start: "Als Trainer ist entscheidend, was für ein Gefühl die Mannschaft einem gibt und sie haben sehr gut trainiert. Sie machen einen sehr guten Eindruck, auch innerhalb des Teams."

... die ersten Eindrücke von Houston: "Wir haben von der Stadt noch nicht viel gesehen, nur einen kurzen Besuch des Stadions. Es ist ein wunderschönes Stadion. Perfekte Temperaturen, wir sind froh, hier spielen zu dürfen."

... die Abläufe vor der Anstoßzeit mittags: "Wir beginnen etwas früher, aber das Hotel ist sehr nah am Stadion. Wir haben Polizeieskorte, wir haben keine super weiten Anfahrtszeiten. Die Jungs können so lange schlafen, dass sie ausgeschlafen sind. Wir haben die wichtigsten Sitzungen schon in Winston-Salem gemacht. Vor der Abfahrt gibt es noch ein paar letzte Worte. Es ist immer angenehm, wenn es etwas früher ist. Dann sind es nicht so lange Tage im Hotel."

... die Identität des deutschen Teams: "Wir wollen Fußball arbeiten, es geht um Verteidigen als Team und um Angreifen als Team. Es gibt viele Teams bei der WM mit überragenden Spielern, aber wir wollen eines der besten Teams sein mit der besten Verbindung zwischen den Spielern und zum Trainerstab. Wir wollen in allen Momenten des Spiels sehr aktiv sein, in Ballbesitz, aber auch in Kontersituationen und im Pressing."

... Jamal Musialas Fitness: "Es reicht für die Startelf. Jamal hat noch ein paar Schritte zu gehen, aber die kann er nur gehen, wenn wir ihn spielen lassen und ihm die Zeit geben. Er hat sich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit gesteigert, er macht einen immer besseren Eindruck. Er hatte lange nicht den Rhythmus, aber wir vertrauen ihm total. Wir müssen ihm die Spielzeit auch geben und die bekommt er morgen."

... Alfred Schreuders Bedeutung für den Trainerstab: "Alfred ist sehr wichtig, ich bin sehr froh, dass er wieder im Trainerteam dabei ist. Er war damals schon eine ganz wichtige Stütze und ist es auch jetzt. Er bringt eine Erfahrung als Profi mit, hat eine sehr gute Karriere als Profi gemacht. Und er hat eine Gabe, sich seiner Rolle bewusst zu sein."

... Auftaktgegner Curacao: "Curacao geht natürlich nicht als Favorit in das Turnier, aber das macht sie gefährlich. Es ist ein bisschen eine Situation wie im DFB-Pokal, David gegen Goliath. Sie haben eine gute Körperlichkeit, eine Mannschaft, die schon viele Spiele zusammengespielt hat. 90 Prozent des Kaders haben irgendwann in den U-Mannschaften der Niederlande gespielt, der niederländische Verband ist bekannt für eine gute Ausbildung. Sie können alle was am Ball, haben eine gute Körperlichkeit und können frei von der Seele spielen. Und das macht sie gefährlich."

... Dick Advocaat und ob er mit 78 noch Trainer sein will: "Nein, nicht wirklich. Ich liebe meinen Job, aber ich hoffe, dass ich in diesem Alter etwas anderes zu tun habe. Aber Dick Advocaat ist ein brillanter Typ, ein cooler Coach mit einer unglaublichen Geschichte für Curacao. Großes Kompliment für seine Arbeit. Ich als junger Coach kann von Leuten wie ihm lernen."