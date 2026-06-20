WM 2026: Taktik-Kniff gegen Yan Diomande? So plant Julian Nagelsmann

ran Fußball WM 2026: DFB-Team unter Zugzwang! Wer stoppt Diomande? Videoclip • 04:31 Min Link kopieren Teilen

Im oft so kniffligen zweiten Gruppenspiel trifft die deutsche Nationalmannschaft heute auf die Elfenbeinküste. Reagiert der Bundestrainer auf die Kritik aus der Heimat?

Aus Toronto berichtet Tobias Hlusiak Das zweite Gruppenspiel bei Weltmeisterschaften war der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht immer wohlgesonnen. Ganz im Gegenteil. Sogar beim letzten Triumph in Brasilien 2014 kam man nicht über ein Unentschieden hinaus. Von Ghana trennte man sich vor zwölf Jahren 2:2. Auch 2022 (1:1 gegen Spanien), 2010 (0:1 gegen Serbien), 2002 (1:1 gegen Irland), 1998 (2:2 gegen Jugoslawien),1994 (1:1 gegen Spanien), 1966 (0:0 gegen Argentinien) und 1954 (3:8 gegen Ungarn) konnte die DFB-Auswahl jeweils nicht gewinnen.

WM 2026: Deutschland will Statement-Sieg gegen Elfenbeinküste Wenn es am Samstagnachmittag (Ortszeit) in Toronto nun gegen die Elfenbeinküste geht, soll dieser "Fluch" keine Rolle spielen. Mit einem Dreier gegen die starken und in ihrer ersten Partie ebenfalls siegreichen Afrikaner, soll ein Ausrufezeichen gesetzt werden. Ganz nebenbei würde man dem angepeilten Gruppensieg ein beachtliches Stück näherkommen. Bewerkstelligen soll dies - wenn kurzfristig nichts mehr dazwischenkommt - die Startelf, die auch beim mitunter mitreißenden 7:1 gegen Curacao auf dem Feld stand. Daran ließ Julian Nagelsmann wenig Zweifel aufkommen. "Es gibt keinen offensichtlichen Grund, etwas zu ändern. Wir warten aber mal die Nacht ab, ob alle fit und gesund sind", sagte der Bundestrainer.

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DFB-Team: Joshua Kimmich soll Yan Diomande an die Leine nehmen Der Plan des 38-Jährigen beinhaltet Torwart Manuel Neuer hinter der Viererkette Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown. Besonders auf Brown und Kimmich dürfte eine Menge Arbeit zukommen, erwarten sie doch die blitzschnellen Flügelstürmer der Ivorer Yan Diomande und Bazoumana Toure. "Vorne haben sie auf allen drei Positionen viel Tempo. Im Mittelfeld besitzen sie eine brutale Körperlichkeit. Das kann uns schon vor Probleme stellen", sagte Nagelsmann. Sein Team habe sich im Training aber so vorbereitet, "um ihre Stärken wegzunehmen". Ein Kniff dürfte sein, die eigenen offensiven Flügel gegen den Ball zu zusätzlichen Außenverteidigern umzufunktionieren. Dementsprechend würden Florian Wirtz auf Links und auch der häufig kritisierte Leroy Sane auf der Gegenseite mehr Defensivarbeit verrichten.

WM 2026: Leroy Sane wird in der Startelf stehen "Er hat gut trainiert. Ich wüsste nicht, warum ich ihn nicht spielen lassen soll. Ich bin keiner, der sich von Meinungen von außen treiben lässt", sagte Nagelsmann über den ehemaligen Bayern-Star, der nach einem unglücklichen Auftritt gegen Curacao für viele Experten mindestens ein Wackelkandidat war. Rund um die übrigen Startplätze herrschte derweil weit weniger Aufruhr. Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha sollen das Spiel erneut aus dem Zentrum heraus lenken, Jamal Musiala auf der Zehn für Kreativität und Kai Havertz ganz vorne für die nötigen Tore sorgen. "Es ist wichtig, dass wir Rhythmus sammeln und in einen Flow kommen", erklärte der Bundestrainer, der gleichzeitig ankündigte, dem "Gesamtkader Spielminuten geben" zu wollen, „so wie wir es auch gegen Curacao getan haben. Sollte das DFB-Team im kleinsten WM-Stadion verlieren, wäre die Chance auf den Gruppensieg dahin.

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