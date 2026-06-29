ran Fußball WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich Videoclip • 01:59 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika läuft. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko läuft. 48 Mannschaften kämpfen dabei um die Krone. ran hat alle News, Gerüchte und Entwicklungen rund um das Turnier im Ticker.

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+++ Update, 29. Juni, 20:06 Uhr: "Medienkampagne"? Tschechien trennt sich von Nationaltrainer Koubek +++ Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Nordamerika ist Tschechiens Fußball-Nationaltrainer Miroslav Koubek seinen Job los. Der tschechische Verband FACR gab am Montag die Trennung "in gegenseitigem Einvernehmen" von dem 74-Jährigen bekannt. Direkt nach dem abschließenden 0:3 gegen Co-Gastgeber Mexiko hatte Koubek noch erklärt: "Ich habe einen Vertrag und gebe nie auf." In der Pressemitteilung vom Montag verweist Koubek auf eine angebliche Kampagne, die ihn zum Umdenken gebracht habe. "Eine Medienkampagne, die auf einer Reihe von Halbwahrheiten und Lügen gegen mich basierte, trug ebenfalls zu meiner Entscheidung bei", wurde er zitiert: "Unter diesen Umständen hätte meine Arbeit für die tschechische Nationalmannschaft keinen Sinn mehr gemacht." Koubek hatte erst im vergangenen Dezember den Posten übernommen und die tschechische Nationalmannschaft erstmals seit 20 Jahren wieder zu einer WM-Endrunde geführt. In Nordamerika folgte dann das frühe Aus mit Rang vier in Gruppe A. Danach hatte auch der Leverkusener Stürmer Patrik Schick seinen Rücktritt erklärt.

+++ Update, 29. Juni, 12:46 Uhr: Gakpo steht trotz Schicksalsschlag zur Verfügung++ Der niederländische Stürmer Cody Gakpo steht der Elftal im ersten K.o.-Spiel der Fußball-WM trotz seines privaten Schicksalsschlages zur Verfügung. Das teilte Bondscoach Ronald Koeman vor dem Sechzehntelfinale gegen Marokko in Monterrey (Dienstag, 03.00 Uhr auf MagentaTV und im Liveticker) mit. "Er ist bereit zu spielen", sagte Koeman: "Ich glaube nicht, dass das seine Leistung stark beeinträchtigen wird." Der 27-jährige Gakpo und seine Freundin Noa hatten am Samstag in den Sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass sie ihren gemeinsamen Sohn noch vor der Geburt verloren haben. Koeman sprach von einer "sehr traurigen Nachricht", es habe aber keinen Moment gegeben, in dem Gakpo von der WM abreisen wollte. Gakpo gehe mit den Dingen auf seine eigene Art um, so Koeman, der die Stärke und Reife seines Spielers hervorhob. Auch der Zusammenhalt im Team sei groß gewesen: "Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand, um ihn zu unterstützen."

+++ Update, 27. Juni, 18:36 Uhr: Lionel Messi bei Argentinien nur auf der Bank +++ Lionel Messi jagt auch bei seiner sechsten WM-Teilnahme Rekorde, in zwei Spielen hat der Superstar fünf Tore erzielt und Miroslav Klose als WM-Rekordtorschütze abgelöst. Der 39-Jährige scheint beste Chancen zu haben, sich die Torjägerkrone bei dieser Weltmeisterschaft zu sichern. Nun bekommt er aber offenbar eine Pause. Trainer Lionel Scaloni hat angedeutet, im letzten Gruppenspiel gegen Jordanien (So., 4 Uhr im Liveticker) rotieren zu wollen. Auch Messi soll zunächst auf der Bank sitzen. Allerdings erklärte der Weltmeistercoach auch, Messi etwas später einwechseln zu wollen. Die Chance auf weitere Treffer ist also trotzdem gegeben.

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