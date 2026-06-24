WM 2026: Tschechien vs. Mexiko heute Nacht live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

ran Fußball DFB-Team - Jamie Leweling lobt Leroy Sane: "Sollten froh sein" Videoclip • 01:32 Min Link kopieren Teilen

Showdown in der Gruppe A der FIFA WM 2026! Am frühen Donnerstagmorgen, den 25. Juni 2026, trifft die tschechische Nationalmannschaft auf Co-Gastgeber Mexiko.

Tschechien und Mexiko treffen am letzten Spieltag der Gruppe A im Kampf aufeinander. Während Mexiko bereits als Gruppensieger feststeht, bangt Tschechien noch um den Einzug in die nächste Runde. WM 2026: Tschechien vs. Mexiko am 25. Juni ab 03:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream

Tschechien - Mexiko heute Nacht live: Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei? Anstoß : Donnerstag, 25. Juni 2026, 04:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 03:00 Uhr

Spielort : Estadio Azteca, Mexiko-Stadt (Mexiko)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe A

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Bisherige WM-Duelle zwischen Tschechien - Mexiko Das Aufeinandertreffen weckt sofort Erinnerungen an ein geschichtsträchtiges Kapitel der WM-Historie: die Weltmeisterschaft 1982 in Spanien. Damals gingen beide Teams mit viel Rückenwind in ihr direktes Duell in Oviedo, nachdem Algerien zuvor sensationell Deutschland geschlagen hatte. Österreich gewann das direkte Aufeinandertreffen damals dank der Tore von Walter Schachner und Hans Krankl mit 2:0. Am Ende schied Algerien trotz zweier Siege dramatisch aus, weil Deutschland und Österreich im berühmt-berüchtigten letzten Gruppenspiel das exakte Ergebnis erzielten, das beiden europäischen Teams zum Weiterkommen reichte. Die Nordafrikaner haben also noch eine über 40 Jahre alte Rechnung offen.

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Bald verfügbar Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Tschechien - Mexiko? In Deutschland hält MagentaTV die exklusiven Rechte an allen 104 Begegnungen der Weltmeisterschaft 2026. Aufgrund der Anstoßzeit um 03:00 Uhr morgens bietet sich die Übertragung ideal für den Livestream. Allerdings wird die Partie auch live im Free-TV im ZDF übertragen. Somit kann das Spiel auch im Joyn-Livestream verfolgt werden. In Österreich ist die Lage für Fans wie gewohnt komfortabel: Der ORF zeigt das entscheidende Gruppenspiel der Nationalmannschaft komplett live im Free-TV. Zusätzlich wird die Partie über die Streaming-Plattform ORF ON im kostenlosen Livestream zur Verfügung gestellt. Auf ran halten wir euch zudem mit einem ausführlichen Liveticker auf dem Laufenden.

WM 2026: Tschechien - Mexiko? im Liveticker Du kannst das Spiel nicht live sehen? Verfolge das entscheidende Gruppenspiel zwischen Tschechien und Mexiko in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights, Toren und taktischen Entwicklungen aus dem Kansas-City-Stadion. Bleib mit unserem Ticker hautnah dabei und erfahre sofort, ob Österreich den Einzug in die K.-o.-Runde schafft!

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Der Austragungsort: Kansas City Gespielt wird im legendären Arrowhead Stadium in Kansas-City. Die Arena hält laut Guinness-Buch der Rekorde den Rekord als lauteste Freiluft-Sportarena der Welt (142,2 Dezibel). Normalerweise peitschen hier die Fans die NFL-Stars der Kansas City Chiefs nach vorne.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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