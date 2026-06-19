WM 2026: Türkei vs. Paraguay morgen früh live im TV, Stream und Ticker - Infos zum Gruppenspiel

ran Fußball WM 2026: "War ja gar kein Druck drauf": Klopp scherzt mit Tuchel Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Für die türkische Nationalmannschaft geht es bei der Fußball-WM 2026 um wichtige Punkte für das Erreichen der K.-o.-Runde. In der Gruppe D wartet das kampfstarke Team aus Paraguay. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.

Die Türkei will im wegweisenden Gruppenspiel gegen Paraguay direkt ein Ausrufezeichen setzen und die Weichen auf Sechzehntelfinale stellen. WM 2026: Türkei vs. Paraguay am 20. Juni ab 05:00 Uhr im Liveticker Die "Bizim Çocuklar" rund um Kapitän Hakan Çalhanoğlu treffen dabei auf einen unbequemen Gegner aus Südamerika, der für seine robuste Defensivarbeit bekannt ist.

Türkei vs. Paraguay live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Samstag, 20. Juni 2026, 21:00 Uhr (MESZ)

Spielort : Levi's Stadium, Santa Clara / San Francisco (USA)

Wettbewerb: WM 2026, Gruppe D Mehr Infos: Türkei bei der WM 2026: Spielplan, Uhrzeiten und Infos zu Übertragungen im TV

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Türkei – Paraguay live im TV und Stream sehen Schlechte Nachrichten für alle Free-TV-Zuschauer: Das WM-Spiel zwischen der Türkei und Paraguay wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Weder die ARD noch das ZDF oder RTL zeigen die Begegnung. Da dieses Vorrundenspiel nicht im Free-TV läuft, gibt es dazu leider auch keinen kostenlosen Livestream auf Joyn. Die Übertragungsrechte für diese Partie liegen komplett exklusiv bei MagentaTV. Der Streamingdienst der Telekom hat sich die Hauptrechte an der gesamten Weltmeisterschaft gesichert und zeigt alle 104 Spiele live. Insgesamt 44 Begegnungen des Turniers – darunter alle drei Gruppenspiele der türkischen Nationalmannschaft – laufen ausschließlich beim kostenpflichtigen Anbieter. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten an der US-Westküste müssen deutsche Fußballfans am Samstagmorgen besonders früh aufstehen: Der Anstoß im Levi's Stadium in Santa Clara erfolgt um pünktlich 05:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). Mehr Infos: WM 2026: Diese Spiele zeigt MagentaTV exklusiv im TV und Stream

WM 2026: Türkei vs. Paraguay im Liveticker Wer kein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV besitzt oder das Spiel zur frühen Morgenstunde nicht live am Bildschirm verfolgen kann, bleibt trotzdem voll auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Türkei gegen Paraguay gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App – inklusive Toren, Highlights, Statistiken und allen wichtigen Szenen der Partie.

Türkei im Check Die Türkei hat sich unter dem italienischen Trainer Vincenzo Montella souverän für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Das Team besticht durch eine extrem spielstarke Mischung aus erfahrenen internationalen Topstars und hochtalentierten Youngstern.

Zu den absoluten Leistungsträgern gehören Mittelfeld-Stratege Hakan Çalhanoğlu von Inter Mailand sowie das Offensiv-Juwel Arda Güler von Real Madrid.

Nach dem historischen Gewinn der Bronzemedaille bei der WM 2002 greift die stolze Fußballnation nach über zwei Jahrzehnten endlich wieder auf der ganz großen Weltbühne an. Auch interessant: Besonderheit bei der Fußball-WM: Spiele der Türkei mit türkischer Tonspur

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Paraguay im Check Paraguay hat sich nach harten Qualifikationsrunden in Südamerika erfolgreich für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Das Team wird von Nationaltrainer Gustavo Alfaro betreut und setzt traditionell auf eine extrem disziplinierte Verteidigung und schnelles Umschaltspiel.

Der Großteil des Kaders steht bei Top-Klubs in Südamerika sowie in der englischen Premier League unter Vertrag.

Zu den bekanntesten Akteuren im Team gehört Mittelfeld-Star Miguel Almirón von Newcastle United, der im Offensivspiel die Fäden zieht.

Türkei vs. Paraguay im direkten Vergleich Dieses Duell auf der ganz großen WM-Bühne verspricht Hochspannung. Da beide Nationen in der jüngeren Vergangenheit vor allem in Pflichtspielen selten aufeinandertrafen, handelt es sich um ein echtes Generationen-Duell zweier vollkommen unterschiedlicher Fußball-Philosophien. WM 2026: Trikot-Ranking - Deutschland rasiert, Schweiz und Österreich floppen

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