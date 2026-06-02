WM 2026: Über Spanien nach Mexiko - Iran will zum -Quartier aufbrechen

Die ewige Unklarheit geht weiter: Die iranische Fußballnationalmannschaft will die Reise nach Nordamerika antreten, obwohl weder die Visa für Mexiko noch für die USA sicher sind.

Das Iran-Team will inmitten der ungewissen Visa-Situation am Wochenende in Richtung ihres WM-Basislagers aufbrechen. Wie Verbandspräsident Mehdi Taj am Dienstag mitteilte, sei am Samstag ein Flug nach Spanien geplant, bevor es von dort aus weiter zum Turnier-Quartier in Tijuana nach Mexiko geht.

Die Delegation werde in den kommenden Tagen "ein mexikanisches Visum erhalten, und dann wird uns schnell ein US-Visum ausgestellt", versicherte Taj wenige Tage vor dem Start des Turniers, das ab dem 11. Juni in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird.

Ursprünglich hatte die Mannschaft ihr Camp in Tucson/Arizona geplant. Nun wollen die Iraner ihr WM-Quartier in Mexiko beziehen. Die drei Vorrundenspiele finden aber in den USA statt.