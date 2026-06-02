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WM 2026: Über Spanien nach Mexiko - Iran will zum -Quartier aufbrechen

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Neuseeland-Nobody über Nacht zum Instagram-Star

Videoclip • 01:19 Min

Die ewige Unklarheit geht weiter: Die iranische Fußballnationalmannschaft will die Reise nach Nordamerika antreten, obwohl weder die Visa für Mexiko noch für die USA sicher sind.

Das Iran-Team will inmitten der ungewissen Visa-Situation am Wochenende in Richtung ihres WM-Basislagers aufbrechen. Wie Verbandspräsident Mehdi Taj am Dienstag mitteilte, sei am Samstag ein Flug nach Spanien geplant, bevor es von dort aus weiter zum Turnier-Quartier in Tijuana nach Mexiko geht.

Die Delegation werde in den kommenden Tagen "ein mexikanisches Visum erhalten, und dann wird uns schnell ein US-Visum ausgestellt", versicherte Taj wenige Tage vor dem Start des Turniers, das ab dem 11. Juni in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird.

Ursprünglich hatte die Mannschaft ihr Camp in Tucson/Arizona geplant. Nun wollen die Iraner ihr WM-Quartier in Mexiko beziehen. Die drei Vorrundenspiele finden aber in den USA statt.

WM 2026: Irans Visumslage immer noch unklar

Die beiden Länder befinden sich im Kriegszustand, seit die USA und Israel Ende Februar begannen, den Iran zu bombardieren. "Die Lage im Land und insbesondere der Krieg haben all unsere Pläne über den Haufen geworfen", erklärte Taj. Zudem sei die Vorbereitung auf die WM durch "finanzielle Schwierigkeiten", die aus der Wirtschaftskrise des Landes und insbesondere aus der starken Abwertung der nationalen Währung gegenüber dem Dollar resultiert seien, beeinträchtigt gewesen, sagte der Verbandspräsident.

Die Nationalmannschaft, die derzeit in der Türkei trainiert, bestreitet am Donnerstag in Antalya noch ein Testspiel gegen Mali.

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