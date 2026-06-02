Lennart Karl bei WM 2026: Alter, Karriere, Familie und Qualitäten

ran Fußball DFB-Team - Lennart Karl klärt auf: Darum trugen alle pinke Schuhe Videoclip • 02:43 Min Link kopieren Teilen

Lennart Karl gilt als eines der größten Talente der Welt. Mit seinen Leistungen beim FC Bayern erarbeitet sich er sich seinen Kaderplatz bei der WM 2026 und steht mit gerade einmal 18 Jahren auf der größten Bühne des Fußballs. ran stellt WM-Shootings-Star näher vor.

Mit Lennart Karl hat die deutsche Nationalmannschaft einen der größten WM-Shootingstars im Kader. Schon letztes Jahr hat der ehemalige Weltmeister Olaf Thon die Spielweise des 18-Jährigen mit der von Lionel Messi verglichen und traute ihm sowohl einen Stammplatz beim FC Bayern als auch bei der Nationalmannschaft zu. Doch wo begann sein Weg zum Profi? Warum stellte Eintracht Frankfurt das Talent in der Jugend frei? Und wie gut wird sein kleiner Bruder, der wohl schon bei vielen Scouts auf der Liste steht?

Lennart Karls Weg auf die große Bühne: Wieso alles anders hätte werden können: Die ersten Schritte macht Lennart Karl bei Viktoria Aschaffenburg. Schon damals verfolgte er den Traum, für seinen Lieblingsverein FC Bayern München aufzulaufen. Im Jahr 2017 zieht es das Talent im Alter von neun Jahren aber erstmal zu Eintracht Frankfurt, für die er die nächsten fünf Jahre auflief. Dort wurde sowohl der FC Bayern als auch der VfB Stuttgart auf den Jugendspieler aufmerksam. Obwohl es gute Gespräche mit dem VfB Stuttgart gab, führte ihn sein Weg an die Säbener Straße. Der Wechsel verlief allerdings nicht geräuschlos. Hier erfährst du alles zum geplatzten Wechsel mit dem VfB Stuttgart: "Mit einem Fuß war er schon in meinem U17-Team beim VfB" Als Lennart in Frankfurt den Verantwortlichen der Eintracht vom Angebot aus München bzw. dem bevorstehenden Wechsel erzählte, wurde er dort freigestellt", sagte Karls U15-Trainer Frank Brunn von Viktoria Aschaffenburg zu ran. "Wie ich das mitbekommen habe, wollte die Eintracht ihn anschließend aufgrund des feststehenden Wechsels nach München nicht mehr noch ein halbes Jahr für einen anderen Klub ausbilden". Deshalb kehrte das Talent von Anfang bis Mitte 2022 zur Überbrückung bis zum Umzug nach München zur Viktoria Aschaffenburg zurück. Dort räumt er bereits jegliche Zweifel an seiner Physis aus dem Weg. Zumindest bei Brunn:

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Er war in der U15 als jüngerer Jahrgang zwar den anderen Spielern körperlich noch unterlegen, aber er konnte das durch seine außergewöhnlichen, spielerischen und technischen Fähigkeiten kompensieren. Frank Brunn zu ran

Mit seinem Wechsel zum FC Bayern änderte sich daran nichts. In der U17 machte er durch viele Scorerpunkte und seine besondere Spielweise schnell auf sich aufmerksam, sodass er in die U19 hochgezogen wurde. Dort kam er in neun Partien auf sieben Treffer und rückte bei den Profis ins Visier. Was auch interessant ist: WM 2026 - Schwerer Schlag für ÖFB-Team! Christoph Baumgartner fällt für WM aus

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Lennart Karl beim FC Bayern: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort Der FC Bayern München hat in seiner Geschichte zwar oft auf hauseigene Talente gesetzt, doch vor allem in der vergangenen Saison ist diese Philosophie wieder in den Fokus gerückt. Ein Paradebeispiel für die Nutznießer dieser Philosophie ist Lennart Karl. Unter Vincent Kompany kam der Youngstar in seiner ersten Profi-Saison auf 26 Bundesliga-Einsätze, obwohl er Superstar und Spieler der Saison Michael Olise vor der Brust hatte. In seinen Einsatzminuten überzeugte Karl auf ganzer Linie und sammelte elf Scorer in der Bundesliga (5 Tore, 6 Vorlagen). Noch beeindruckender war seine Statistik in der Champions League, in der er auch zum Einsatz kam. Mit sechs Scorerpunkten in acht Einsätzen (4 Tore, 2 Vorlagen) präsentierte sich Karl auf der ganz großen Bühne von seiner besten Art. Kein Wunder also, dass Nationaltrainer Julian Nagelsmann um eine Nominierung des Youngstars für die Weltmeisterschaft 2026 nicht herumkam. Mit 18 Jahren zählt Karl zu einem der größten Shootingstars des Turniers.

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