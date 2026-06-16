WM 2026 - Uruguay nach Enttäuschung gegen Saudi-Arabien unter Druck: "Hatten Schwierigkeiten"

ran Fußball WM 2026: Krasse Fußball-Skills! Schottland-Fans feiern Cop Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Saudi-Arabien schnuppert an einer Überraschung gegen Uruguay. Beim 1:1-Remis liefern die Südamerikaner in Durchgang zwei ein offensives Feuerwerk ab, belohnen sich aber eher ungenügend.

Uruguays Fans ließen sich die Stimmung nicht versauen. Singend und tanzend zogen sie in die Nacht von Miami, stolz trugen sie ihre Fahnen - dabei hatten ihre Helden um Real-Star Federico Valverde einen krachenden Fehlstart in die WM nur gerade so verhindert. Doch aus der Leistungssteigerung in Halbzeit zwei schöpfte die "Celeste" nach dem 1:1 (0:1) gegen Außenseiter Saudi-Arabien Mut für den weiteren Turnierverlauf. WM 2026: Kap Verde gelingt Mega-Sensation gegen Europameister Spanien

WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel Die Mannschaft habe sich im Spieverlauf "deutlich verbessert", betonte Kapitän Valverde: "Alles hat sich geändert: die Mentalität, die Intensität aller Spieler. Wir haben mehr angegriffen, mehr Druck gemacht, mehr nach vorne gespielt, und nun ja, ich möchte mich für die Unterstützung der Fans bedanken, die entscheidend war." Denn in der Tat hatte Uruguay die erste Halbzeit komplett verschlafen und geriet verdient durch Abdulelah Al-Amri (41.) in Rückstand.

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