Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

WM 2026: Uruguay vs. Kapverden live im TV, Stream & Ticker - Infos zum Gruppenspiel

Veröffentlicht:

von ran.de

ran racing DTM

WM 2026: Nagelsmanns Titel-Versprechen? Magath mit Zweifeln

Videoclip • 03:32 Min

Vor der WM galten die Kapverden in der Gruppe H als Punktelieferant. Doch schon nach dem ersten Gruppenspiel gegen Spanien (0:0) hat sich der Wind gedreht. Im zweiten Gruppenspiel gegen Uruguay will der Inselstaat wieder zum Favoritenschreck werden.

Am zweiten Spieltag der Gruppe H bekommt es das Überraschungsteam der Kapverden mit Uruguay zu tun. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache, liegen die Südamerikaner doch in der FIFA-Weltrangliste 45 Plätze vor dem Gegner.

Aber die Urus sind gewarnt. Mit dem 0:0 im ersten Gruppenspiel gegen WM-Favorit Spanien sorgten die Kapverden bislang für eine der größten Turnier-Überraschungen.

Vor allem Torhüter Vozinha raubte Spanien mit seinen Paraden den letzten Nerv.

Für eine weitere Überraschung sorgte im Übrigen Uruguay, das gegen Außenseiter Saudi-Arabien nicht über ein 1:1 hinauskam.

Dabei hatte der zweimalige Weltmeister noch Glück. Erst in der 80. Minute gelang Maximiliano Araujo der Ausgleich.

Übrigens auch der Trend dürfte dem Team von Trainer Marcelo Bielsa Sorgen bereiten. Denn Uruguay hat die letzten fünf Länderspiel nicht gewonnen. Zu Buch stehen vier Remis und eine Niederlage.

Uruguay vs. Kapverden live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Montag, 22. Juni 2026, 00:00 Uhr (MESZ) / Sonntag, 21. Juni 2026, 18 Uhr (Ortszeit)

  • Spielort: Miami, Florida (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Gruppe H, 2. Spieltag

- Anzeige -
- Anzeige -

Wer überträgt Uruguay vs. Kapverden live im TV und Stream?

Das Gruppenspiel Uruguay gegen die Kapverden wird live im Free-TV in der ARD sowie im ARD-Stream ausgestrahlt. Außerdem überträgt - wie bei allen Spielen - MagentaTV im kostenpflichtigen Abo. Im kostenlosen Stream seht ihr die Partie aus Miami auch live bei Joyn.

Kommende Livestreams

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Jetzt live

    Jetzt live • Fussball

    WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Fussball

    WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 21:00 Uhr • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    60 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 21:00 Uhr • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    60 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE Smackdown im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    160 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE Smackdown im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    160 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 01:50 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    140 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 01:50 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    140 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 08:55 • Motorsport

    DTM: Lausitzring, Qualifying 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    40 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 08:55 • Motorsport

    DTM: Lausitzring, Qualifying 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    40 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 11:00 • Fussball

    Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 11:00 • Fussball

    Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 11:15 • Motorsport

    PSCCD: Lausitzring, Rennen 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    50 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 11:15 • Motorsport

    PSCCD: Lausitzring, Rennen 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    50 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 12:00 • Tennis

    Tennis: WTA Open in Berlin, Finale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 12:00 • Tennis

    Tennis: WTA Open in Berlin, Finale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 12:55 • Motorsport

    DTM: Lausitzring, Rennen 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 12:55 • Motorsport

    DTM: Lausitzring, Rennen 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 15:00 • Motorsport

    GT Masters: Lausitzring, Rennen 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 15:00 • Motorsport

    GT Masters: Lausitzring, Rennen 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

WM 2026: Uruguay vs. Kapverden im Liveticker

Für alle, die die Partie lieber im Liveticker nachlesen, aufgepasst. Im Ticker von ran.de erfahrt ihr alles rund um die Partie zwischen Uruguay und den Kapverden - von der Aufstellung, über den Anstoß, die Highlights des Spiels bis zum Schlussfazit.

Der direkte Vergleich im Überblick

Das Spiel Uruguay gegen die Kapverden gab es bislang noch nie. Im Hard Rock Stadium von Miami kommt es demnach zu einer Premiere.

Auf dem Papier ist Uruguay als 18. der FIFA-Weltrangliste der klare Favorit. Die Kapverden rangieren abgeschlagen auf Platz 63. Doch im ersten Gruppenspiel trotzte der Inselstaat Topfavorit Spanien ein 0:0 ab.

- Anzeige -
- Anzeige -

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni - 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

Mehr entdecken

- Anzeige -
- Anzeige -