WM 2026
WM 2026: USA schließen Elfenbeinküste-Fans aus - "Wollen unsere Fans nicht dort haben"
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 01:05 Min
Die Fans der Elfenbeinkünste haben ihre WM-Reise nach Amerika abgesagt, da sie keine Einreiseerlaubnis erhalten.
Die strengen Visa-Bestimmungen in den USA haben nun auch den deutschen WM-Gruppengegner Elfenbeinküste getroffen.
Nach Angaben der Fanvereinigung des afrikanischen Landes hat es keine Einreiseerlaubnis gegeben, die "Elefanten" müssen beim Fußballturnier wohl ohne Unterstützung aus der Heimat auskommen.
"Die Fans haben die Reise abgesagt, weil die US-Regierung keine Anhänger aus bestimmten Ländern, darunter die Elfenbeinküste, auf ihrem Boden sehen will", sagte Julien Kouadio Adonis, Präsident des National Committee of Elephants Supporters (CNSE), der Nachrichtenagentur AFP.
"Die USA haben uns gegenüber klar zum Ausdruck gebracht, dass sie unsere Fans nicht dort haben wollen."
WM 2026: Fans aus der Elfenbeinküste ausgeschlossen
Im März hatte Kouadio noch gehofft, dass 500 Fans aus Afrika anreisen würden. Aber nun habe nur eine Handvoll CNSE-Funktionäre die Genehmigung erhalten, um sich bei der WM "um die in den USA ansässigen ivorischen Fans zu kümmern".
Es ist das nächste Kapitel beim Dauerthema Einreise. So hatte der somalische Schiedsrichter Omar Artan zwar ein Visum, durfte nach seiner Einreise aber dennoch nicht in den USA bleiben.
Die Teams aus dem Iran und Südafrika mussten lange auf ihre Visa warten, der Schweizer Breel Embolo erhielt seines verspätet. Auch schottische Fans klagten zuletzt über Probleme bei der Anreise.
Die Elfenbeinküste bestreitet zwei ihrer drei Gruppenspiele in Philadelphia. Am Montag geht es dort gegen Ecuador und am 25. Juni gegen Curacao. Das Duell mit der deutschen Mannschaft am 20. Juni findet in Toronto statt.
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