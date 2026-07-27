NBA - Philadelphia 76ers heißen LeBron James willkommen: "Einer der größten Spieler"

Drei Tage nach LeBron James haben auch die Philadelphia 76ers die spektakuläre Verpflichtung des Basketball-Superstars bestätigt - und dem 41-Jährigen den roten Teppich ausgerollt.

James sei "einer der größten Spieler in der Geschichte der NBA und einer der besten Athleten aller Zeiten", sagte Teambesitzer Josh Harris am Montag. Die Leistungen des besten Punktsammlers der Liga-Historie seien "legendär".

James hatte am Freitag via X verkündet, nach acht Jahren bei den Los Angeles Lakers seine Karriere in Philadelphia fortzusetzen. "Es gibt keine Worte, um den Einfluss zu beschreiben, den er auf unsere Organisation haben wird", sagte 76ers-Präsident Mike Gansey.

Er habe "das Vergnügen, LeBron schon seit der Highschool-Zeit zu kennen", so Gansey, der einst in Ohio gegen LeBron gespielt hatte, "und ich habe den enormen Einfluss miterlebt, den er in jeder Phase seiner Karriere ausgeübt hat." James hat in seiner Laufbahn viermal den NBA-Titel geholt - 2012 und 2013 mit Miami Heat, 2016 mit den Cleveland Cavaliers und zuletzt 2020 mit den Lakers.

Philadelphia gab zudem bekannt, das James weiterhin die Rückennummer 23 tragen wird, so wie zuletzt bei den Lakers. Die 23 hatte der zweimalige Olympiasieger bereits zu Beginn seiner Profi-Karriere bei den Cavaliers von 2003 bis 2010 getragen, später trug er auch die 6.