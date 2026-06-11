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WM-Eröffnungsfeier 2026 mit Shakira & Co.: "Langweilig und richtig schlecht" - heftige Netzreaktionen der Fans
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026
Videoclip • 06:21 Min
Die WM 2026 hat begonnen, vor dem Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika gab es im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt eine pompöse Eröffnungsfeier. Die Fans reagieren höchst unterschiedlich.
Der Startschuss ist erfolgt, die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 läuft.
Sportlich begann das Turnier mit dem Duell zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika. Im Vorfeld der Partie bekamen die Fans im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt sowie die Zuschauer vor den Fernsehgeräten aber zunächst eine imposante Eröffnungsfeier geboten.
Unter anderem performte Superstar Shakira ihren WM-Song "Dai Dai", auch zahlreiche andere bekannte Künstler aus Lateinamerika gaben sich die Ehre. Bei den Fans stieß die Show allerdings auf geteilte Reaktionen. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden.
ran zeigt die besten Netzreaktionen zur Eröffnungsfeier.
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