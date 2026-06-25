ran Fußball WM 2026 - Kimmich über Undav: " Für mich das entscheidende..." Videoclip • 03:59 Min Link kopieren Teilen

Die WM der Rekorde: Es ist die Weltmeisterschaft mit den meisten Teilnehmern und Spielen der Geschichte. Und schon nach den ersten Begegnungen wurden weitere Bestmarken gebrochen.

Mit 48 teilnehmenden Nationen und 104 Spielen brach die WM schon vor Beginn die ersten Rekorde. Dazu kommen auch persönliche Bestwerte. Guillermo Ochoa, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo spielen jeweils ihre sechste Weltmeisterschaft und sind damit gemeinsame Rekordhalter. Auch der DFB-Gruppengegner Curacao schrieb bereits mit der Qualifikation zur WM Geschichte. Mit rund 155.000 Einwohnern ist der Inselstaat das kleinste Land, das jemals bei einer Weltmeisterschaft antritt. Und nach offiziellem Beginn des Turniers dauert es keine 90 Minuten, bis der nächste Rekord eingestellt wurde. ran zeigt, welche Meilensteine bei diesem Turnier der Superlativen eingestellt werden.

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Deutschland vs. Ecuador: Zuschauer-Rekordmarke bei DFB-Spiel aufgestellt Beim Vorrundenabschluss der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ecuador (1:2) ist ein WM-Zuschauerrekord aufgestellt worden. 3.605.357 Menschen besuchten die bislang 56 Partien der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. 80.663 Zuschauer verfolgten im ausverkauften WM-Finalstadion in East Rutherford das letzte Gruppenspiel des DFB-Teams, damit wurde die bisherige Bestmarke der WM 1994 in den USA (3.587.538 Fans) übertroffen. Bei der diesjährigen Endrunde werden aufgrund der Aufstockung auf 48 Teilnehmer erstmals 104 Partien ausgetragen, die Bestmarke wird in den kommenden Wochen bis zum Endspiel am 19. Juli weiter steigen. Vor 22 Jahren waren es 52 Spiele bei 24 teilnehmenden Nationen. Wie der Weltverband FIFA mitteilte, waren die Stadien in den drei Gastgeberländern bei den bisherigen Partien zu 99,7 Prozent ausgelastet.

Portugal vs. Usbekistan: Ronaldo trifft bei sechs Weltmeisterschaften Cristiano Ronaldo hat seiner außergewöhnlichen Karriere einen weiteren Meilenstein hinzugefügt. Mit seinem Treffer zum 1:0 beim zweiten WM-Gruppenspiel in Houston gegen Usbekistan ist der Portugiese nun der erste Spieler der Geschichte, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Schon vor der XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada hatte der 41-Jährige den Rekord inne, bis Lionel Messi mit seinem ersten Turniertreffer gegen Algerien zum Auftakt gleichzog. Der Argentinier, der ebenfalls seine sechste WM spielt, war jedoch 2010 in Südafrika ohne Turniertor geblieben, weshalb Ronaldo sich nun wieder den alleinigen Rekord sichern konnte. Hinter den beiden Ikonen sind in der Rangliste auch zwei Deutsche zu finden: Uwe Seeler und Miroslav Klose trafen wie die brasilianische Legende Pelé bei jeweils vier Weltmeisterschaften.

Belgien vs. Iran: Die älteste Startelf der WM-Geschichte Gegen Belgien setzt Iran auf die älteste Startformation, die es seit Beginn der Aufzeichnung von 1966 bei einer WM gegeben hat. Die erste Elf von Trainer Amir Ghalenoei kommt auf ein Durchschnittsalter von 32 Jahren und 181 Tagen. Mit 37 Jahren war Shoja Khalilzadeh der älteste Spieler auf dem Platz. Mohammad Mohebi war mit 27 Jahren der jüngste Spieler der Startelf und zog den Altersschnitt damit herunter. Dennoch: So alt war eine Startelf bei einer Weltmeisterschaft noch nie!

Curacao vs. Ecuador: Room bricht Paraden-Rekord Eloy Room hat als Fußball-Nationaltorhüter von Curacao im Gruppenspiel gegen Ecuador WM-Geschichte geschrieben. Der 37-Jährige kam beim 0:0 auf 15 Paraden - seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1966 hatte nie ein Keeper mehr während der regulären Spielzeit. Der im niederländischen Nijmegen geborene Schlussmann bescherte dem Debütanten damit den ersten Punkt seiner WM-Geschichte. "Es klingt wirklich schön, wenn man das alles so zusammenzählt, aber während des Spiels habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht", sagte Room: "Aber natürlich wusste ich, dass es ein intensives Spiel war, mit vielen Paraden." Die Bestmarke in einem WM-Spiel bleibt aber weiter bei Tim Howard. Der Torhüter der USA verzeichnete bei der WM 2014 im Achtelfinale gegen Belgien (1:2) sogar 16 Paraden, durfte aber dank Verlängerung damals eben 120 Minuten lang spielen.

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USA vs. Paraguay: Chris Richards mit 100 Prozent Passgenauigkeit Bei USA gegen Paraguay fuhren die Vereinigten Staaten nicht nur den höchsten WM-Sieg in ihrer Landesgeschichte ein. Der US-Verteidiger Chris Richards brach auch einen WM-Rekord. Alle 83 Pässe des Crystal-Palace-Spielers kamen bei seinen Mitspielern an. Das ist die höchste Anzahl an Pässen, die ein Spieler in einem WM-Spiel mit einer 100%igen Passgenauigkeit gespielt hat, seit Anfang der entsprechenden Statistiken 1966.

Mexiko vs Südafrika: Die meisten Roten Karten bei einem WM-Auftakt Der erste Rekord während der WM ließ nicht lange auf sich warten. Beim Auftaktspiel in Mexiko-Stadt stellte der Unparteiische Wilton Pereira Sampaio drei Spieler vom Platz. Sphephelo Sithole sah bereits in der 50. Minute wegen einer Notbremse Rot, Themba Zwane musste in der 84. Minute wegen einer Tätlichkeit den Rasen verlassen und César Montes holte sich in der Nachspielzeit wegen einer vermeintlichen Notbremse den dritten Platzverweis ab. So viele Rote Karten gab es noch nie bei einem Eröffnungsspiel. Die WM-Partie mit den meisten Roten Karten ist schon 20 Jahre her: Beim Achtelfinale Niederlande gegen Portugal sahen sogar vier Spieler Rot. Am Ende standen beide Teams nur noch mit neun Spielern auf dem Platz. Zudem wechselte Trainer Aguirre in der 66. Minute Gilberto Mora ein. Mit 17 Jahren und 240 Tagen ist er der jüngste Spieler, der jemals für Mexiko bei einer WM gespielt hat.

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