WM 2026: Ex-Bayern-Star Chris Richards sorgt für Rekord

ran Fußball WM 2026: DFB-Gruppe - Hummels überrascht mit stärkstem Gegner Videoclip • 01:45 Min Link kopieren Teilen

Der ehemalige Bayern-Spieler Chris Cichards sorgte beim 4:1 der USA für einen neuen WM-Rekord. Noch nie spielte ein Spieler so viele Pässe mit einer perfekten Passquote.

Chris Richards organisierte die Defensive, warf sich in jeden Zweikampf - und ragte beim 4:1-Auftaktsieg der USA gegen Paraguay vor allem mit seinem Passspiel heraus. Denn der frühere Bundesliga-Spieler brachte beim WM-Start des Hauptgastgebers in Los Angeles alle seine 83 Pässe zum Mitspieler - und schrieb damit Geschichte. Laut des Datenanbieters Opta hat bei einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 1966 kein Profi mehr Pässe bei einer 100-Prozent-Quote gespielt.

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