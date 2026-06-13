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WM 2026: Ex-Bayern-Star Chris Richards sorgt für Rekord
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: DFB-Gruppe - Hummels überrascht mit stärkstem Gegner
Videoclip • 01:45 Min
Der ehemalige Bayern-Spieler Chris Cichards sorgte beim 4:1 der USA für einen neuen WM-Rekord. Noch nie spielte ein Spieler so viele Pässe mit einer perfekten Passquote.
Chris Richards organisierte die Defensive, warf sich in jeden Zweikampf - und ragte beim 4:1-Auftaktsieg der USA gegen Paraguay vor allem mit seinem Passspiel heraus.
Denn der frühere Bundesliga-Spieler brachte beim WM-Start des Hauptgastgebers in Los Angeles alle seine 83 Pässe zum Mitspieler - und schrieb damit Geschichte. Laut des Datenanbieters Opta hat bei einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 1966 kein Profi mehr Pässe bei einer 100-Prozent-Quote gespielt.
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WM 2026: Chris Richards einer der Führungsspieler der USA
Der 26 Jahre alte Profi von Crystal Palace war für die Partie im imposanten SoFi Stadium rechtzeitig fit geworden, nachdem er sich am letzten Spieltag der Premier League verletzt hatte. Er soll im Abwehrzentrum zum Trumpf der US-Amerikaner werden, die nach dem gelungenen Auftakt auf ein erfolgreiches Heim-Turnier hoffen.
Richards stand zwischen 2018 und 2022 beim FC Bayern unter Vertrag, konnte sich dort aber nie nachhaltig durchsetzen. In dieser Zeit war er insgesamt eineinhalb Jahre an die TSG Hoffenheim ausgeliehen.
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