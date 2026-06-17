WM 2026: "Zensiertes" Stadion aus der NFL:  Marketingcoup für Textilunternehmen

Levi's gelang bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Football-Stadion der San Francisco 49ers ein Marketing-Coup.

Sichtbar Werben darf Levi's bei der Fußball-WM 2026 nicht - einen Marketingcoup landete das Textilunternehmen dennoch. Da die Firma kein offizieller Sponsor des Turniers ist, musste sie ihr Markenlogo im Football-Stadion der San Francisco 49ers in Santa Clara verdecken.

Die Kultmarke kam der Aufforderung nach, wusste diese jedoch auch clever für sich zu nutzen und ging mit der Idee viral: Der Schriftzug verschwand, doch unter dem weißen Tuch ist die berühmte "Batwing"-Form deutlich zu erkennen.