Fußball WM 2026
WM 2026: "Zensiertes" Stadion aus der NFL: Marketingcoup für Textilunternehmen
Aktualisiert:von SID
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Levi's gelang bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Football-Stadion der San Francisco 49ers ein Marketing-Coup.
Sichtbar Werben darf Levi's bei der Fußball-WM 2026 nicht - einen Marketingcoup landete das Textilunternehmen dennoch. Da die Firma kein offizieller Sponsor des Turniers ist, musste sie ihr Markenlogo im Football-Stadion der San Francisco 49ers in Santa Clara verdecken.
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Die Kultmarke kam der Aufforderung nach, wusste diese jedoch auch clever für sich zu nutzen und ging mit der Idee viral: Der Schriftzug verschwand, doch unter dem weißen Tuch ist die berühmte "Batwing"-Form deutlich zu erkennen.
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Das Design zählt seit seiner Einführung im Jahr 1967 zu den wichtigsten Erkennungsmerkmalen des Unternehmens, das von dem fränkischen Einwanderer Levi Strauss 1853 gegründet worden war. Auf seinen Social-Media-Kanälen änderte das Unternehmen daraufhin auch die Profilbilder. Statt des normalen Logos ist dort nun, wie auch im Stadion, das weiße Symbol zu sehen.
Österreich vs. Jordanien: Sogar Rangnick musste schmunzeln
In einem Post heißt Levi's mit einem Video zudem die Welt "im wunderschönen (zensierten) Stadion" willkommen. Der Beitrag hatte wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie Österreich gegen Jordanien am Mittwoch 1,4 Millionen Likes auf Instagram und über 9 Millionen Aufrufe bei TikTok.
Auch bei ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sorgte die Aktion für Belustigung. Er habe "ein bisschen schmunzeln müssen", als er das verhüllte Logo gesehen habe, berichtete der 67-Jährige vor dem WM-Start seiner Mannschaft in Santa Clara, und ergänzte scherzhaft: "Es sieht natürlich jetzt keiner, wie das in Wahrheit dahinter heißt." Offiziell trägt die Arena während des Turniers den Namen "San Francisco Bay Area Stadium".
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