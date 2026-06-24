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WM 2026: Luis Diaz schlägt DR Kongo mit Kolumbien und macht die K.o.-Phase klar
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:34 Min
Auch Kolumbien hat sich im zweiten Spiel mit dem zweiten Sieg bereits das Weiterkommen bei der Weltmeisterschaft gesichert. Ein Tor reichte den Südamerikanern am Ende, um DIE DR Kongo zu schlagen.
Kolumbiens Fußballer sind bei der WM vorzeitig in die K.o.-Phase eingezogen. Die Südamerikaner um Bayern-Star Luis Díaz gewannen zum Abschluss des zweiten Gruppenspieltags trotz einer lange schwachen Chancenverwertung mit 1:0 (0:0) gegen die Demokratische Republik Kongo und sicherten sich nach zwei Siegen aus zwei Spielen als erste Mannschaft der Gruppe K das Ticket für das Sechzehntelfinale.
Daniel Munoz (76.) traf für die Mannschaft von Trainer Néstor Lorenzo nach zahlreichen vergebenen Möglichkeiten zum Sieg. Am kommenden Samstag (Ortszeit) reicht den Kolumbianern beim Gruppenfinale in Miami gegen Portugal damit ein Unentschieden, um sich den ersten Platz zu sichern.
Die DR Kongo trifft parallel in Atlanta auf WM-Debütant Usbekistan und hat weiter alle Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde. Torhüter Lionel Mpasi hatte die Zentralafrikaner in Guadalajara mit mehreren starken Paraden noch von einer erneuten Überraschung träumen lassen, musste sich am Ende aber doch geschlagen geben.
WM 2026: Erneut starker Torwart-Auftritt des vermeindlichen "Underdogs"
Vor dem Anpfiff hatten sich die Blicke zunächst auf die Zuschauerränge gerichtet. Kongos weltbekannter Superfan "Lumumba Vea", der über das gesamte Spiel wie eine Statue regungslos auf der Tribüne steht, war nach überstandener Ebola-Quarantäne erstmals bei der WM vor Ort. Ansonsten war das Stadion in Guadalajara aber nahezu vollständig in Kolumbiens Gelb gehüllt.
Und auch auf dem Feld dominierten "Los Cafeteros". Mit viel Ballbesitz und gewohnt hohem Einsatz ließen die Kolumbianer ihrem Gegner in der Anfangsphase kaum Luft zum Atmen, verzweifelten aber reihenweise an Torwart Mpasi.
Der 31-Jährige vom französischen Erstligisten AC Le Havre bewahrte seine Mannschaft quasi im Minutentakt vor dem Rückstand, allen voran gegen Jefferson Lerma (4.) und Díaz (16.).
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WM 2026: Trinkpause veränderte Spieldynamik
Der Star-Angreifer war wenig überraschend ein Aktivposten bei den Südamerikanern, immer wieder suchte auch James Rodríguez im Aufbau den Flügelstürmer.
Erst die Trinkpause brachte etwas Ruhe ins Spiel: Die DR Kongo schaffte es im Anschluss deutlich besser, sich aus dem gegnerischen Druck zu befreien, während Kolumbien erst nach der Pause wieder für große Gefahr sorgte.
Díaz (50.) scheiterte aus kurzer Distanz jedoch erneut am exzellent reagierenden Mpasi. Gegen diszipliniert verteidigende Kongolesen fiel es dem Favoriten nun jedoch immer schwerer, Lücken zu finden. Dann traf Munoz.
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