Kurz vor dem Start der WM 2026 hat ein Berliner Promi-Friseur die Frisuren der DFB-Stars zu bewertet.

Die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz. Oder doch auf dem Kopf? Nirgendwo stehen Fußballspieler so im Fokus wie bei einer WM - und damit auch ihre Frisuren.

Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" hat vor dem Turnierstart den Berliner Promi-Friseur Shan Rahimkhan gebeten, das Haupthaar der deutschen Nationalspieler zu bewerten - das Ergebnis: Nick Woltemade auf die eins!

"Woltemades Shag-Frisur würde ich als neuen deutschen Look bezeichnen", sagt der Coiffeur, "er ist ja auch ein auffälliger Spieler, und dazu passen diese Haare." Der "Short Shag" des England-Legionärs sei "mega gelungen".

Rahimkhans "zweiter Favorit" ist der "Mid Fade Crop" von Florian Wirtz. Dieser "passt zu seinen Wangenknochen und der spitzen Nase", sagt er. Außerdem liege Kai Havertz mit seinem "Modern Mullet im Trend", aber: So etwas "kann nicht jeder tragen".