Handball: Alfred Gislason nominiert zwei Debütanten für Dänemark-Kracher

Alfred Gislason sorgt bei der Nominierung für die Testspiel-Kracher gegen Welt- und Europameister Dänemark für Überraschungen. In der Neuauflage des EM-Finales hofft der Bundestrainer auf wichtige Erkenntnisse.

Mit vier prominenten Rückkehrern und zwei Debütanten gegen die Handball-Übermacht:

Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen Kader für die Test-Länderspiele gegen den Olympiasieger sowie Welt- und Europameister Dänemark Mitte Mai (im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Free-TV auf ProSieben) nominiert und dabei für kleinere Überraschungen gesorgt.

Mit Mittelmann Moritz Sauter vom HSV Hamburg steht der nächste der U21-Weltmeister-Generation von 2023 vor seinem Debüt für die A-Nationalmannschaft. Eine Premierenchance erhält auch der Linksaußen Vincent Büchner vom ThSV Eisenach. Stammtorhüter Andreas Wolff, Lukas Zerbe, Nils Lichtlein und Marko Grgic stehen derweil vor der Rückkehr in den Kader. Sie hatten bei den Länderspielen gegen Ägypten im März gefehlt.

"Dänemark und wir werden eine der letzten Gelegenheiten nutzen, um rund um den Stamm der jeweiligen Teams noch einmal etwas zu testen", sagte Gislason mit Blick auf die Heim-WM im Januar 2027. Der Isländer ergänzte: "Spiele gegen Top-Mannschaften zu haben, ist für uns sehr wichtig. Unter schwierigen Bedingungen können wir am besten lernen. Und dafür gibt es aktuell keinen besseren Gegner als Dänemark."