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Handball: Alfred Gislason nominiert zwei Debütanten für Dänemark-Kracher
Aktualisiert:von SID
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Handball-Highlights: Traum-Kempa! DHB-Team zaubert gegen Ägypten
Videoclip • 03:57 Min
Alfred Gislason sorgt bei der Nominierung für die Testspiel-Kracher gegen Welt- und Europameister Dänemark für Überraschungen. In der Neuauflage des EM-Finales hofft der Bundestrainer auf wichtige Erkenntnisse.
Mit vier prominenten Rückkehrern und zwei Debütanten gegen die Handball-Übermacht:
Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen Kader für die Test-Länderspiele gegen den Olympiasieger sowie Welt- und Europameister Dänemark Mitte Mai (im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Free-TV auf ProSieben) nominiert und dabei für kleinere Überraschungen gesorgt.
Mit Mittelmann Moritz Sauter vom HSV Hamburg steht der nächste der U21-Weltmeister-Generation von 2023 vor seinem Debüt für die A-Nationalmannschaft. Eine Premierenchance erhält auch der Linksaußen Vincent Büchner vom ThSV Eisenach. Stammtorhüter Andreas Wolff, Lukas Zerbe, Nils Lichtlein und Marko Grgic stehen derweil vor der Rückkehr in den Kader. Sie hatten bei den Länderspielen gegen Ägypten im März gefehlt.
"Dänemark und wir werden eine der letzten Gelegenheiten nutzen, um rund um den Stamm der jeweiligen Teams noch einmal etwas zu testen", sagte Gislason mit Blick auf die Heim-WM im Januar 2027. Der Isländer ergänzte: "Spiele gegen Top-Mannschaften zu haben, ist für uns sehr wichtig. Unter schwierigen Bedingungen können wir am besten lernen. Und dafür gibt es aktuell keinen besseren Gegner als Dänemark."
Im kostenlosen Livestream: Deutschland-Dänemark auf Joyn
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Sonntag, 17.05. 15:00 • Handball
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DHB-Team will Negativserie gegen Dänemark beenden
Die Maßnahme rund um die Länderspiele beginnt für das Team am 11. Mai. Die erste Partie gegen die Dänen, die Deutschland zuletzt im Finale der Europameisterschaft 2026 schlugen, findet am 15. Mai (19.30 Uhr) in Kopenhagen statt. Am 17. Mai (15.30 Uhr/beide im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Free-TV auf ProSieben) steht das Rückspiel in Köln auf dem Programm. Jannik Kohlbacher, Rune Dahmke und Lukas Mertens fehlen im Kader des Vize-Europameisters genauso wie der verletzte Julian Köster.
Für die DHB-Auswahl geht es auch darum, die Negativserie gegen das Topteam zu durchbrechen. Der letzte Sieg liegt mehr als zehn Jahre zurück, danach setzte es auch in den ganz großen Begegnungen wie dem Olympia-Finale 2024 teilweise deutliche Niederlagen. Dänemark hat für die Tests drei Neulinge nominiert.
"Wir haben etwas mehr Bewegung im Aufgebot, als wir uns das gewünscht haben, aber das hat auch gute Seiten, denn wieder können sich neue Kräfte in der Nationalmannschaft zeigen", sagte Ingo Meckes, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes (DHB): "Der kommende Lehrgang eröffnet uns daher im Idealfall noch einmal weitere Alternativen, die wir bei Bedarf auch im Januar gut nutzen können."
Der DHB-Kader im Überblick:
Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (THW Kiel)
Feld: Vincent Büchner (ThSV Eisenach), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Mathis Häseler (VfL Gummersbach), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Juri Knorr (Aalborg Handbold/DEN), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Moritz Sauter (HSV Hamburg), Miro Schluroff (VfL Gummersbach), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Lukas Zerbe (THW Kiel)
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