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Deutschland vs. Ägypten heute live: Handball im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran
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Handball-Highlights: Traum-Kempa! DHB-Team zaubert gegen Ägypten
Videoclip • 03:57 Min
Die deutschen Handballer treffen im Rahmen eines zweiten Testspiels erneut auf Ägypten. Das Match läuft live und kostenlos auf ProSieben und Joyn.
Die deutschen Handballer nehmen Kurs auf die Heim-WM 2027 (13. bis 31. Januar auf ProSieben und Joyn). Nach der starken Performance bei der EM 2026 blickt das DHB-Team hoffnungsfroh auf den neuen Zyklus.
Zwar erwiesen sich die Dänen im EM-Finale (34:27) als zu stark für Deutschland, jedoch befindet sich das Team auf einem vielversprechenden Weg.
Nun gilt es für die Deutschen, beim zweiten Testspiel seit der WM dort anzuknüpfen, wo man zuvor aufgehört hatte.
Am 19. März stieg das erste Duell gegen Agypten. Das Team von Alfred Gislason setzte sich dabei mit 41:38 durch.
Handball live: Der Deutschland-Kader für die Spiele gegen Ägypten
Alfred Gislason wird sicherlich die ein oder andere Sache ausprobieren, jedoch geht es auch jetzt schon darum, ein funktionierendes Team zu finden und die Abläufe zu festigen.
Tor: Lasse Ludwig (Füchse Berlin), David Späth (Rhein-Neckar Löwen)
Linksaußen: Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Lukas Mertens (SC Magdeburg)
Linker Rückraum: Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Miro Schluroff (VfL Gummersbach)
Rückraum Mitte: Juri Knorr (Aalborg Handbold/DEN), Julian Köster (VfL Gummersbach)
Rechter Rückraum: Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)
Rechtsaußen: Mathis Häseler (VfL Gummersbach), Timo Kastening (MT Melsungen)
Kreisläufer: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)
Deutschland vs. Ägypten im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Handball-Länderspiel statt?
Spiel: Deutschland vs. Ägypten
Wettbewerb: Testspiel
Datum: 22. März 2026
Uhrzeit: 15:30 Uhr
Austragunsort: ÖVB-Arena (Bremen)
Deutschland vs. Ägypten live: Wo läuft das Handball-Länderspiel im Free-TV?
ProSieben hat sich einige Handball-Rechte sichern können und wird unter anderem die Weltmeisterschaften 2027, 2029 und 2031 übertragen. Das Testspiel zwischen Deutschland und Ägypten läuft ebenfalls live und kostenlos auf ProSieben. Die Übertragung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff um 15:00 Uhr.
Handball live: Ägypten gastiert in Deutschland - wo gibt es einen Livestream zum Länderspiel
Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland gegen Ägypten gibt es auf Joyn.
Handball live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung von Deutschland vs. Ägypten
Begegnung: Deutschland vs. Ägypten
Wettbewerb: Testspiel
Datum und Uhrzeit: 22. März 2026, 15:30 Uhr
Trainer: Alfred Gislason (Deutschland), Xavi Pascual (Ägypten)
Free-TV: ProSieben
Livestream: Joyn
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