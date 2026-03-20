DHB-Team: Julian Köster erhält German Handball Award

Doppelter Grund zur Freude für Handball-Nationalspieler Julian Köster!

Im Anschluss an den turbulenten Sieg im Länderspiel gegen Ägypten (41:38) erhielt der Rückraumspieler in Dortmund den Engagementpreis der German Handball Awards.

Mit der Auszeichnung wird Kösters Einsatz als Botschafter der Special Olympics Deutschland (SOD) gewürdigt.

"Julian ist für viele Athleten von Special Olympics ein echtes Vorbild. Er zeigt mit seinem Engagement, dass alle Menschen zum Sport dazugehören.

Dass er sich als Botschafter Zeit nimmt, uns zuzuhören, uns zu unterstützen und gemeinsam mit uns für mehr Teilhabe einzustehen, bedeutet uns sehr viel", sagt Mirjam Prahst Matrinez, nationale Athletensprecherin der Special Olympics Deutschland.