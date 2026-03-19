Handball: Deutschland gewinnt Offensivspektakel gegen Ägypten

ran Handball Julian Köster macht WM-Ansage Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

In einer offensiv geprägten Partie schlägt die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer Ägypten.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat einen gelungen Test auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr (13. bis zum 31. Januar live und kostenlos im Free-TV auf ProSieben und Joyn) gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bezwang am Donnerstag - genau 300 Tage vor dem Start der WM - Afrikameister Ägypten in der mit 10.732 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauften Westfalenhalle in Dortmund mit 41:38. "Es war ein Scheibenschießen", urteilte ran-Experte Silvio Heinevetter nach dem phasenweise spektakulären Spiel. Der Vize-Europameister machte es am Ende nochmal spannend, brachte den Sieg aber nach Hause. Spielmacher Juri Knorr war mit neun Toren der beste Schütze, auch Torwart David Späth zeigte eine starke Leistung. "Ich bin froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Ich sehr selbstkritisch, manche Sachen stören mich schon. Aber ich bin zufrieden, der Mannschaft geholfen zu haben. Jetzt schauen wir, was wir besser machen können", sagte Späth bei ran. Am Sonntag (15:30 Uhr live im Free-TV auf ProSieben und auf Joyn) kommt es zu einem zweiten Test gegen die körperlich starken Ägypter.

DHB-Torwart Späth mit vielen Paraden Von Beginn an entwickelte sich ein von beiden Mannschaften offensiv geführtes Spiel. Während der deutschen Mannschaft im Angriff fast alles gelang, ließ die Abwehr zu viel zu. Der starke Torwart Späth brachte die Ägypter aber das eine oder andere Mal mit seinen Paraden zum Verzweifeln - insgesamt wehrte er in den ersten 30 Minuten elf Bälle ab. Mit einer 21:18-Führung für Deutschland ging es in die Pause. "Wir wollen Tempo gehen, aber hinten müssen wir besser stehen. 18 Tore - das ist einfach zu viel", sagte Rückraumspieler Miro Schluroff zur Halbzeit im ran-Interview.

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Ägypten kommt in der zweiten Hälfte nochmal ran Die Halbzeitpause war vor allem für das ägyptische Team wichtig, die Spieler durften sich am letzten Tag des Ramadan in der Kabine stärken. Deutschland zog zwischenzeitlich auf sechs Tore davon, vor allem Juri Knorr spielte in dieser Phase stark. Doch die Probleme in der Abwehr hielten auch nach dem Seitenwechsel an. Die Ägypter kamen kurz vor dem Ende noch einmal bis auf ein Tor heran. Das DHB-Team brachte die Führung aber über die Zeit. Die 20 Gegentore in der zweiten Halbzeit dürfte Gislason in den nächsten Tagen aber kritisch ansprechen. "Wir haben zu viel Tore aus dem Rückraum kassiert über das ganze Spiel. Aber das haben wir auch gewusst. Es gibt kaum eine Mannschaft, die im Rückraum so stark ist wie die Ägypter", sagte Gislason bei ran. Bitter aus Sicht der Ägypter: Rückraumspieler Ahmed Hesham verletzte sich offenbar am Knöchel und musste vom Platz gebracht werden.

"ran Hanball" live auf ProSieben und Joyn: Sonntag, 22. März, 15:00 Uhr: Deutschland - Ägypten, live aus Bremen Auch Interessant: Handball: DHB-Frauen sichern sich EM-Ticket mit Kantersieg gegen Slowenien

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