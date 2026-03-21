Handball - DHB-Stars mit Ausflug ins TV: Späth und Schluroff auf neuer Bühne

Show-Business statt Handball-Parkett: Die Vize-Europameister David Späth und Miro Schluroff wagen einen Ausflug auf ungewohntes Terrain.

Am Montag werden der Torwart und der Rückraumspieler zur Aufzeichnung mit den ProSieben-Stars Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fahren.

"In der Kindheit haben wir die zwei verfolgt. Ich weiß noch, wie ich auf der Couch deren Sendungen geschaut habe und darf jetzt Teil davon sein", sagte Späth: "Ich freue mich sehr darauf und bin gespannt, wie wir uns schlagen."

ProSiebenSat.1 ist neuer TV-Partner des Verbands, der medial weiter wachsen will. "Uns freut, dass die Nachfrage da ist", sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton: "Es ist Teil der neuen Partnerschaft im TV, dass wir dort jetzt auch neue Formate für uns gegenseitig erarbeiten können."

Vor Späths und Schluroffs Auftritt vor den Kameras steht allerdings noch das sportliche Programm an. Am Sonntag (15:30 Uhr live im Free-TV auf ProSieben und auf Joyn) will die DHB-Auswahl von Alfred Gislasons auch das zweite Testspiel mit Afrikameister Ägypten in Bremen für sich entscheiden.

Die erste Partie am Donnerstag gewann Deutschland 41:38.