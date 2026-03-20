Handball live: Deutschland gegen Ägypten im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Stream

Die deutschen Handballer treffen im Rahmen eines zweiten Testspiels erneut auf Ägypten. Das Match läuft live und kostenlos auf ProSieben und Joyn.

Die deutschen Handballer nehmen Kurs auf die Heim-WM 2027 (13. bis 31. Januar auf ProSieben und Joyn). Nach der starken Performance bei der EM 2026 blickt das DHB-Team hoffnungsfroh auf den neuen Zyklus.

Zwar erwiesen sich die Dänen im EM-Finale (34:27) als zu stark für Deutschland, jedoch befindet sich das Team auf einem vielversprechenden Weg.

Nun gilt es für die Deutschen, beim zweiten Testspiel seit der WM dort anzuknüpfen, wo man zuvor aufgehört hatte.

Am 19. März stieg das erste Duell gegen Agypten. Das Team von Alfred Gislason setzte sich dabei mit 41:38 durch.