Handball-WM auf ProSieben und Joyn
Handball-WM 2027: DHB-Team erst im Halbfinale gegen Dänen oder Franzosen
Aktualisiert:von SID
ran Handball
Handball-Highlights: Traum-Kempa! DHB-Team zaubert gegen Ägypten
Videoclip • 03:57 Min
Bei der Heim-WM im kommenden Januar gehen die deutschen Handballer den schwersten Gegnern zunächst aus dem Weg.
Deutschlands Handballer werden den ganz großen Aufgaben bei ihrer Heim-WM im nächsten Jahr (13. bis zum 31. Januar live und kostenlos im Free-TV auf ProSieben und Joyn) zunächst aus dem Weg gehen.
Der Weltverband (IHF) bestätigte am Donnerstag die Köpfe für die acht Vorrundengruppen beim Jahreshöhepunkt Anfang Januar.
Auf Olympiasieger Dänemark und Rekordweltmeister Frankreich kann das Team von Bundestrainer Alfred Gislason demnach frühestens im Halbfinale treffen.
Deutschland - Ägypten: Testspiel am Sonntag um 15:30 Uhr live auf ProSieben und Joyn
Handball: Deutschland gewinnt Offensivspektakel gegen Ägypten
Die finale Auslosung aller Teilnehmer findet am 10. Juni in München statt, durch die bestätigte Standort-Fixierung der gesetzten Nationen lassen sich aber erste Erkenntnisse aus dem Turnierbaum ziehen:
Als Kopf der Gruppe A wird die DHB-Auswahl auch den in der Gruppe D gesetzten Franzosen, die in der Hauptrunde ebenfalls in Köln spielen würden, nicht begegnen. Stattdessen wartet wohl die Schweiz (Gruppe B) - wie auch Frankreich muss sich die Nachbarnation allerdings noch final qualifizieren.
Handball-WM: Deutschland spielt in München
Dänemark (Gruppe G) reist dagegen erst im Fall des möglichen Halbfinals in die Domstadt, zunächst spielen die Skandinavier in Kiel und Hannover. Berücksichtigt wurden von der IHF bei der Setzung die Wünsche der verschiedenen Nationen. Die geographische Nähe oder existierende Fan-Communities an den jeweiligen Standorten spielen dabei eine Rolle.
Die Endrunde in Deutschland wird vom 13. bis zum 31. Januar an sechs Standorten ausgetragen. In München spielen Deutschland und Kroatien (Gruppe C), in Stuttgart Frankreich und die Schweiz (jeweils im Qualifikationsfall), in Kiel Dänemark und Schweden (Gruppe E) und in Magdeburg Island (Gruppe H) und Portugal (Gruppe F).
Für die Gruppen A bis D geht es dann für die Hauptrunde nach Köln, die Teilnehmer in E bis G reisen nach Hannover.
Mehr Handball-News:
Handball im Free-TV auf ProSieben & Joyn
Handball: DHB-Team gewinnt Offensivspektakel gegen Ägypten
Handball im Free-TV
Neue Ära: Deutschland - Ägypten live auf ProSieben und Joyn
DHB-Team empfängt Ägypten
Handball heute live: Deutschland gegen Ägypten im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Stream
Handball
Julian Köster: "Fußball? Andere Fan-Basis als im Handball"
Handball-Bundesliga
Handball: Melsungen verpflichtet spanischen Topstar
Füchse-Meistertrainer Siewert berichtet von weiterem Schlaganfall