Handball-WM 2027: DHB-Team erst im Halbfinale gegen Dänen oder Franzosen

Bei der Heim-WM im kommenden Januar gehen die deutschen Handballer den schwersten Gegnern zunächst aus dem Weg.

Deutschlands Handballer werden den ganz großen Aufgaben bei ihrer Heim-WM im nächsten Jahr (13. bis zum 31. Januar live und kostenlos im Free-TV auf ProSieben und Joyn) zunächst aus dem Weg gehen.

Der Weltverband (IHF) bestätigte am Donnerstag die Köpfe für die acht Vorrundengruppen beim Jahreshöhepunkt Anfang Januar.

Auf Olympiasieger Dänemark und Rekordweltmeister Frankreich kann das Team von Bundestrainer Alfred Gislason demnach frühestens im Halbfinale treffen.

Die finale Auslosung aller Teilnehmer findet am 10. Juni in München statt, durch die bestätigte Standort-Fixierung der gesetzten Nationen lassen sich aber erste Erkenntnisse aus dem Turnierbaum ziehen:

Als Kopf der Gruppe A wird die DHB-Auswahl auch den in der Gruppe D gesetzten Franzosen, die in der Hauptrunde ebenfalls in Köln spielen würden, nicht begegnen. Stattdessen wartet wohl die Schweiz (Gruppe B) - wie auch Frankreich muss sich die Nachbarnation allerdings noch final qualifizieren.