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Handball-Bundesliga live auf Joyn

Handball-Bundesliga live: Rhein-Neckar Löwen – SC Magedburg - HBL-Topspiele im kostenlosen Joyn-Livestream

Aktualisiert:

von ran.de

Hendrik Pekeler, Mathias Gidsel, Domagoj Duvnjak, Nils Lichtlein am Ball / Zweikampf / Spielszene / Aktion / / Handball / DHB Pokal Viertelfinale Herren / Saison 2025/2026 / 18.12.2025 / Füchse Berlin vs THW Kiel /

Bild: IMAGO/Contrast

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

Das nächste HBL-Spiel im Stream

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HBL 2025/26 heute live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

HBL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

HBL heute live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

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HBL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

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