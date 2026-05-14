Handball-Superstar Mathias Gidsel: "Deutschlands Entwicklung ist sehr beeindruckend"

ran Handball Handball: Welthandballer Gidsel lobt deutsche Nationalmannschaft Videoclip • 02:35 Min Link kopieren Teilen

Vor den beiden Länderspielen gegen Deutschland gibt sich Mathias Gidsel bei ran betont locker. Er lobt den Gegner und glaubt, dass die Deutschen die Dänen bei der nächsten WM sogar schlagen könnten.

Das Interview führte Mattis Oberbach Handball-Superstar Mathias Gidsel kämpft in dieser Saison mit den Füchsen Berlin noch um den Triumph in der Champions League. Vor der heißen Phase in den Vereinswettbewerben mit dem krönenden Abschluss beim Final4 der Königsklasse in Köln Mitte Juni steht der dreimalige Welthandballer noch zweimal mit Dänemark auf der Platte. Kostenloser Stream: Dänemark vs. Deutschland am 15. Mai ab 19 Uhr auf ProSieben und Joyn In Kopenhagen am Freitag (19.30 Uhr) und in Köln am Sonntag (15:00 Uhr live auf ProSieben) heißt der Gegner in zwei Testspielen Deutschland. Vor der ersten Partie spricht der 27 Jahre alte Rückraumspieler im exklusiven ran-Interview über die Rivalität der beiden Handball-Großmächte und die Weltmeisterschaft in Deutschland.

Kommende Handball-Livestreams Bald verfügbar Freitag, 15.05. 19:00 • Handball Handball: Dänemark-Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 15.05. 19:00 • Handball Handball: Dänemark-Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 17.05. 15:00 • Handball Handball: Deutschland-Dänemark im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 17.05. 15:00 • Handball Handball: Deutschland-Dänemark im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 03.06. 18:45 • Handball HBL live: GWD Minden – THW Kiel Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 03.06. 18:45 • Handball HBL live: GWD Minden – THW Kiel Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

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Gidsel: "Wir haben noch ein paar entscheidende Wochen vor uns" ran: Ihre Saison ist noch nicht vorbei. Sie spielen in Berlin und haben noch ein paar große Spiele vor sich. Wie sehr ist der Fokus bei Ihnen auf diesen zwei Länderspielen an diesem Wochenende? Mathias Gidsel: Das sind nicht die wichtigsten Spiele für uns. Sie haben es gesagt: Wir haben noch ein paar entscheidende Wochen vor uns. Wir spielen in der Bundesliga, manche von uns spielen mit ihren Vereinen im Final Four. Für uns ist ein Testspiel, genau wie für Deutschland auch. Aber es sind Länderspiele, und wir wollen jedes Spiel gewinnen. ran: Deutschland gegen Dänemark ist in den letzten Jahren eine einseitige Geschichte gewesen, weil Dänemark fast immer gewonnen hat. Würden Sie sagen, es besteht eine Rivalität zwischen Dänemark und den Nachbarn aus Deutschland? Gidsel: Ja klar bist du ein Rivale, wenn du einer unserer größten Gegner bist. Ich finde, die Entwicklung von Deutschland in den letzten Jahren ist sehr beeindruckend. Sie haben wirklich viele Schritte nach vorne gemacht. Klar, zusammen mit Frankreich und Schweden ist Deutschland einer unserer größten Gegner. Sie können uns auch bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Deutschland schlagen.

Gidsel: "Ich glaube, dass es kein normales Testspiel wird" ran: Gab es zuletzt bei Ihrem Klub in Berlin Gespräche mit deutschen Teamkollegen in Bezug auf diese Spiele? Oder anders gefragt: Werden Sie irgendetwas hören, wenn Sie gewinnen oder verlieren und in der nächsten Woche zurückreisen nach Berlin? Gibt es da ein paar Sticheleien? Gidsel: Ehrlich gesagt, liegt da der Fokus nicht so sehr auf der Nationalmannschaft. Wir haben gerade eine entscheidende Woche hinter uns mit Spielen gegen Veszprem und Kiel. Erst jetzt richten wir unseren Fokus auf die Länderspiele. Klar ist es immer wichtig zu gewinnen. Aber man muss schon auch wissen, dass es für uns und für Deutschland zwei Testspiele sind. Wir wollen gerne etwas Neues probieren und versuchen, so unsere Spielweise weiterzuentwickeln. ran: Für Deutschland ist es trotzdem eine große Sache, weil jetzt zweimal gegen das beste Team der Welt gespielt wird – auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr zu Hause. Glauben Sie, dass Deutschland deswegen mit einer besonderen Motivation nach Kopenhagen kommt? Gidsel: Ich glaube, dass es kein normales Testspiel wird. Beide Mannschaften wollen diese Spiele gewinnen – aber auch mit dem Wissen, dass es um die Entwicklung geht und es kein Entscheidungsspiel ist. Klar ist es aber auch immer etwas Besonderes, wenn du in einem Testspiel auf einen so guten Gegner triffst. Wir wollen den Gegner natürlich gerne schlagen.

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