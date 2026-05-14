Handball
Bundestrainer Alfred Gislason zu seiner DHB-Zukunft: "Keine Wasserstandsmeldungen"
Aktualisiert:von SID
Auf Joyn ansehen
DHB-Geburtstagskind: "Es war wirklich überragend"
Videoclip • 01:27 Min
Die Zukunft von Bundestrainer Alfred Gislason ist über die Heim-WM hinaus weiterhin unklar. Der Isländer hüllt sich in Schweigen.
Bleibt er oder muss er nach der Heim-WM gehen? Bundestrainer Alfred Gislason hat Fragen zu seiner Zukunft beim Deutschen Handballbund (DHB) abgeblockt.
Zum Stand der Verhandlungen über seinen 2027 auslaufenden Vertrag wollte sich der 66-Jährige im Vorfeld der beiden Länderspiele gegen Olympiasieger, Welt- und Europameister Dänemark nicht äußern.
Handball live: Dänemark gegen Deutschland live im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream
"Es gibt keine Wasserstandsmeldungen", sagte Gislason bei einem Medientermin am Donnerstag in Köln: "Ich konzentriere mich in dieser Woche voll auf Dänemark und verweise in dieser Frage an Ingo Meckes." Gislason hatte zuletzt seinen Wunsch bekräftigt, über die Heim-WM (13. bis 31. Januar 2027) hinaus mit der Mannschaft weiterarbeiten zu wollen.
Diskussionen über mögliche Ablösung Gislasons
DHB-Sportvorstand Meckes hatte Mitte März betont, man wolle sich bei der Entscheidung nicht unter Druck setzen lassen, verwies aber darauf, dass spätestens vor WM-Beginn Klarheit herrschen müsse. "Wir wägen alle Möglichkeiten ab", so Meckes.
In Gislasons Amtszeit seit 2020 gewann das DHB-Team Olympia-Silber 2024 in Paris sowie EM-Silber im Januar 2025. Zuletzt hatte es immer wieder auch Diskussionen über eine mögliche Ablösung des Isländers nach dem kommenden Groß-Turnier gegeben.
Aktuell bereitet Gislason das deutsche Team auf die Dänemark-Testspiele am Freitag (ab 19:30 Uhr live im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream). in Kopenhagen und am Sonntag in Köln (ab 15.30 Uhr live im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream) vor. Es ist das erste Wiedersehen mit dem dänischen Starensemble um Welthandballer Mathias Gidsel nach dem verlorenen EM-Endspiel (27:34) zu Jahresbeginn.
Gislason: "Dänen das Maß aller Dinge im Welthandball"
"Natürlich sind das Testspiele, sogenannte Freundschaftsspiele, aber ich weiß, dass beide Mannschaften Vollgas geben werden. Es werden sehr interessante Spiele, auch für mich", sagte Gislason. Unabhängig vom Ergebnis könne man "viel lernen". Die Dänen seien "ohne Frage das Maß aller Dinge im Welthandball. Wir konzentrieren uns weiter darauf, näher dran zu kommen und besser zu werden, um die Dänen mehr zu fordern."
Dass der bislang letzte deutsche Sieg mehr als zehn Jahre zurückliegt, interessiert Gislason nicht. "Wir beschäftigen uns überhaupt nicht damit. Dass wir so eine Weile nicht gegen Dänemark gewonnen haben, liegt vor allem daran, dass die Dänen richtig gut sind und reihenweise Titel einfahren", so der DHB-Coach. Für ihn geht es darum, "einfach weiterzukommen und dazuzulernen, dafür gibt es keinen besseren Gegner".
Mehr Handball-News
Handball live auf ProSieben und Joyn
Handball live: Dänemark gegen Deutschland live im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream
Handball-Bundesliga live auf Joyn
Handball heute live: HSV Hamburg vs. TVB 1898 Stuttgart - HBL-Topspiele im kostenlosen Joyn-Stream
Handball
DHB-Team; Zwei Debütanten für Dänemark-Kracher
Handball
DHB-Pokal-Finale jetzt live: Übertragung des Endspiels im TV, Livestream und im Liveticker
Europameisterschaft
Handball-EM: DHB-Frauen gehen Topteams aus dem Weg
Handball
DHB-Frauen beenden Quali mit Kantersieg