Auf Joyn ansehen DHB-Geburtstagskind: "Es war wirklich überragend" Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Die Zukunft von Bundestrainer Alfred Gislason ist über die Heim-WM hinaus weiterhin unklar. Der Isländer hüllt sich in Schweigen.

Bleibt er oder muss er nach der Heim-WM gehen? Bundestrainer Alfred Gislason hat Fragen zu seiner Zukunft beim Deutschen Handballbund (DHB) abgeblockt. Zum Stand der Verhandlungen über seinen 2027 auslaufenden Vertrag wollte sich der 66-Jährige im Vorfeld der beiden Länderspiele gegen Olympiasieger, Welt- und Europameister Dänemark nicht äußern. Handball live: Dänemark gegen Deutschland live im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream "Es gibt keine Wasserstandsmeldungen", sagte Gislason bei einem Medientermin am Donnerstag in Köln: "Ich konzentriere mich in dieser Woche voll auf Dänemark und verweise in dieser Frage an Ingo Meckes." Gislason hatte zuletzt seinen Wunsch bekräftigt, über die Heim-WM (13. bis 31. Januar 2027) hinaus mit der Mannschaft weiterarbeiten zu wollen.

Diskussionen über mögliche Ablösung Gislasons DHB-Sportvorstand Meckes hatte Mitte März betont, man wolle sich bei der Entscheidung nicht unter Druck setzen lassen, verwies aber darauf, dass spätestens vor WM-Beginn Klarheit herrschen müsse. "Wir wägen alle Möglichkeiten ab", so Meckes. In Gislasons Amtszeit seit 2020 gewann das DHB-Team Olympia-Silber 2024 in Paris sowie EM-Silber im Januar 2025. Zuletzt hatte es immer wieder auch Diskussionen über eine mögliche Ablösung des Isländers nach dem kommenden Groß-Turnier gegeben. Aktuell bereitet Gislason das deutsche Team auf die Dänemark-Testspiele am Freitag (ab 19:30 Uhr live im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream). in Kopenhagen und am Sonntag in Köln (ab 15.30 Uhr live im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream) vor. Es ist das erste Wiedersehen mit dem dänischen Starensemble um Welthandballer Mathias Gidsel nach dem verlorenen EM-Endspiel (27:34) zu Jahresbeginn.

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