Handball live: TuS Ferndorf – HBW Balingen-Weilstetten - Topspiel der 2.HBL live im Stream

27.12.2025, xlakx, Handball Daikin HBL, Fuechse Berlin - FRISCH AUF Göppingen v.l. Ymir Gislason FRISCH AUF Goeppingen, Mathias Gidsel Fuechse Berlin Zweikampf, Duell, Kampf, tackle Berlin *** 27 12 2025, xlakx, Handball Daikin HBL, Fuechse Berlin FRISCH AUF Göppingen v l Ymir Gislason FRISCH AUF Goeppingen , Mathias Gidsel Fuechse Berlin Zweikampf, Duell, Kampf, tackle Berlin Daniel Lakomski Bild: IMAGO/Jan Huebner

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit. Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

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ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden live übertragen? Begegnung: TuS Ferndorf – HBW Balingen-Weilstetten

Wettbewerb: 2. HBL

Datum und Uhrzeit: 28.03.2026 um 17:45 Uhr

Spielort: Sporthalle Stählerwiese, Ferndorf

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei? Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse. Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen? Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

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Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze Spielplan der HBL

Tabelle der HBL

HBL live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen? Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen? Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

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