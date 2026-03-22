WM 2026: Public Viewing mitten in der Nacht? Politik macht Weg offenbar frei

Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada finden viele Spiele hierzulande mitten in der Nacht statt. Public Viewings würden dann am Lärmschutz scheitern. Doch es soll eine Ausnahmeregelung geben.

Zweimal ist in der Gruppenphase der WM 2026 der Anpfiff zu Spielen des DFB-Teams erst um 22 Uhr deutscher Zeit.

Public Viewings wären so spät angesichts der Lärmschutzbestimmungen allerdings nicht möglich. Doch nun soll es laut "Bild" grünes Licht für eine Ausnahmeregelung zur Weltmeisterschaft geben.

Nach langem Tauziehen sollen sich demnach Umwelt- und Agrarministerien über eine Verordnung für die Fanfeste geeinigt haben.

Diese soll am Mittwoch beschlossen werden und dann Ausnahmen vom Lärmschutz erlauben, "damit gemeinsames Fußballgucken auch nach 22 Uhr zugelassen werden kann", so Umweltminister Carsten Schneider gegenüber der "Bild": "Unser Ziel ist ein fairer Ausgleich zwischen Fußballfest und Lärmschutz."

Insgesamt laufen 50 der 104 WM-Spiele hierzulande noch nach 22 Uhr, darunter unter anderem das Finale, die Halbfinals und das Spiel um Platz 3.

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