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DFB droht Abgang von nächstem Top-Talent: Bundesliga-Juwel bereits "in Kontakt" wegen Verbandswechsel
Veröffentlicht:von ran
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Dem DFB droht nach Paul Wanner der Verlust eines weiteren Top-Talents.
Verliert der DFB nach Paul Wanner den nächsten Youngster?
Borussia Mönchengladbach Top-Talent Wael Mohya wird vom marokkanischen Verband umworben. Der offensive Mittelfeldspieler bestätigte gegenüber dem "Kicker", dass "es schon Kontakt" gegeben hat.
Der 17-Jährige hat sowohl die deutsche als auch die marokkanische Staatsbürgerschaft, bisher aber in den deutschen U-Mannschaften gespielt.
Für die deutsche U18 kam er im vergangenen Herbst auf drei Einsätze und zwei Tore. Ob er langfristig bei der deutschen Nationalmannschaft bleiben will, sei allerdings noch unklar. "Ich habe noch keine Entscheidung getroffen und lasse mir Zeit damit. Mal schauen, wie es weitergeht", erklärte Mohya.
Wael Mohya: Fokus auf Qualifikation für U19-Europameisterschaft mit DFB
Zunächst geht es für Mohya dem dem DFB-Nachwuchs um die Qualifizierung für die U19-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Das Team von Trainer Hanno Balitsch trifft in der kommenden Länderspielpause auf Bosnien-Herzegowina, Israel und Österreich.
Wenn Mohya an seine vorherigen Leistungen anschließen kann, dürfte Marokkos Interesse nicht abnehmen. Bis sich das Gladbach-Eigengewächs jedoch für einen Verband entscheidet, wird es, aufgrund der anstehenden EM, vermutlich noch etwas dauern.
Der Youngster kam in der laufenden Saison bereits zu zehn Bundesliga-Einsätzen für die Profis der "Fohlen". Beim 1:4 gegen den FC Bayern gelang ihm sogar ein Tor.
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