Dem DFB droht nach Paul Wanner der Verlust eines weiteren Top-Talents.

Verliert der DFB nach Paul Wanner den nächsten Youngster?

Borussia Mönchengladbach Top-Talent Wael Mohya wird vom marokkanischen Verband umworben. Der offensive Mittelfeldspieler bestätigte gegenüber dem "Kicker", dass "es schon Kontakt" gegeben hat.

Der 17-Jährige hat sowohl die deutsche als auch die marokkanische Staatsbürgerschaft, bisher aber in den deutschen U-Mannschaften gespielt.

Für die deutsche U18 kam er im vergangenen Herbst auf drei Einsätze und zwei Tore. Ob er langfristig bei der deutschen Nationalmannschaft bleiben will, sei allerdings noch unklar. "Ich habe noch keine Entscheidung getroffen und lasse mir Zeit damit. Mal schauen, wie es weitergeht", erklärte Mohya.