La Liga: FC Barcelona legt im Titelkampf mit Klubrekord vor

Mexikanische Moderatorin erlebt Eklat: „Trat ihm mit voller Wucht in die Eier“

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick kommen der Meisterschaft in der spanischen La Liga immer näher. Gegen Rayo Vallecano stellten die Katalanen einen Klubrekord ein. Beim Einlaufen huldigten Robert Lewandowski, Lamine Yamal & Co. einer Vereinslegende.

Vier Tage nach der 7:2-Gala im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Newcastle United feierte der FC Barcelona mit dem schmeichelhaften 1:0 (1:0) gegen Rayo Vallecano den 15. Sieg im 15. Heimspiel in dieser Saison (eingestellter Klubrekord).

Kapitän Ronald Araújo traf per Kopf (24.) vor 56.812 Zuschauern im Camp Nou, Tabellenführer Barcelona stellte auf 73 Punkte und vergrößerte damit den Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid vorerst auf sieben Zähler.

Real steht am Abend (21.00 Uhr) im Hauptstadtderby gegen Atlético Madrid unter Druck.

Kurios: Bei der Ankunft und Platzbegehung trugen Lamine Yamal, Robert Lewandowski und Co. allesamt Retro-Langarmtrikots mit dem Namen Ronaldinho und der Nummer zehn auf dem Rücken.

Die brasilianische Klub-Ikone war am Vortag 46 Jahre alt geworden, Barca kündigte mit der Aktion den Verkaufsstart für die Neuauflage des Trikots aus der Double-Saison 2005/06 an.