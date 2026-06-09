Handball-WM 2027: Türkei dank Wild Card erstmals dabei

Das Teilnehmerfeld für die Handball-WM 2027 in Deutschland ist komplett. Saudi-Arabien und die Türkei erhalten Wild Cards.

Das Teilnehmerfeld der Handball-Weltmeisterschaft 2027 ist komplett. Einen Tag vor der Auslosung vergab der Weltverband IHF die beiden noch offenen Plätze per Wild Cards an WM-Neuling Türkei und Saudi-Arabien. Damit stehen nun alle 32 Mannschaften fest, die vom 13. bis zum 31. Januar 2027 in Deutschland um den Titel kämpfen. Die Auslosung der Vorrundengruppen findet am Mittwoch (18.00 Uhr/Joyn und Dyn) im Hofbräuhaus München statt.

13 Nationalverbände hatten sich bei der IHF um die beiden Plätze beworben. Bei der Entscheidung wären "sowohl der allgemeine Beitrag der nationalen Verbände zum Wachstum und zur Sichtbarkeit des Sports als auch die weltweite Entwicklung des Handballs berücksichtigt" worden, hieß es seitens des Weltverbands. Für die Türkei ist es die erste WM-Teilnahme, Saudi-Arabien ist zum elften Mal dabei. Beide Teams wurden in Lostopf vier eingruppiert.

Das deutsche Team ist als Gruppenkopf für die Vorrundengruppe A im Münchner SAP-Garden gesetzt. Weitere WM-Standorte sind Stuttgart, Kiel, Magdeburg, Hannover und Köln. Sollte die deutsche Mannschaft von Alfred Gislason so weit kommen, bestreitet sie die Hauptrunde sowie die K.o.-Spiele in Köln.