Bei der Handball-WM der Männer 2027 in Deutschland hat der Handballbund große Namen als Botschafter benannt.

Große Namen für volle Arenen: Der Deutsche Handballbund hat das Botschafter-Team für die Männer-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland benannt.

Dominik Klein, Stefan Kretzschmar, Anja Althaus und Pascal Hens sollen das Heimturnier (13. bis 31. Januar) repräsentieren. Offiziell vorgestellt wurde das Quartett am Rande des Länderspiels der DHB-Auswahl am Sonntag gegen Dänemark in Köln.

"Die Erfahrung zeigt, dass es uns hilft in der Kommunikation, in der Bewerbung für das Event", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober auf einer Pressekonferenz: "Es ist nicht so, dass wir an allen Standorten ausverkauft wären. Wir müssen noch was tun im nächsten halben Jahr. Deswegen sind wir dankbar, dass wir vier starke Persönlichkeiten gefunden haben."

Mit Klein und Hens gehören zwei Weltmeister von 2007 zum Team. Beide waren Teil jener Mannschaft, die bei der Heim-WM seinerzeit in Köln gewann.