ran Handball DHB: David Späth mit Mega-Parade gegen Welthandballer Gidsel Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Die Füchse Berlin haben zum zweiten Jahr in Folge das Finale der Handball-Champions-League verloren. Im Endspiel scheiterte man am Rekordsieger FC Barcelona.

Die Füchse Berlin haben den Sprung auf Europas Handball-Thron erneut verpasst. Beim Final Four in Köln unterlag das Team um den lange glücklosen Welthandballer Mathias Gidsel im Endspiel gegen dem Rekordsieger FC Barcelona 34:37 (16:20) und wartet weiter auf seinen ersten Champions-League-Titel in der Vereinsgeschichte. Im Vorjahr waren die Füchse im Endspiel gescheitert, auch im zweiten Anlauf bleibt der letzte fehlende Titel des Trophäenkabinetts unerreicht. Vor mehr als 20.000 Fans in der Lanxess Arena erlaubte sich Berlin in der Offensive zu viele Fehler und fand hinten kaum Mittel gegen das Starensemble Barcelonas. Insbesondere Torhüter Emil Nielsen stoppte Gidsel und die Berliner Angriffe immer wieder mit 14 Paraden.

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Handball-Champions-League-Finale: Welthandballer Mathias Gidsel lange glücklos Der Rekordsieger, der seit 54 Spielen in Serie ungeschlagen ist, sammelte seinen 13. Titel in der Königsklasse. Erstmals im 2010 eingeführten Modus verlor ein deutsches Team ein internationales Endspiel. Im Halbfinale am Samstag hatte Berlin sich beim SC Magdeburg für die Finalniederlage im Vorjahr revanchiert und den Titelverteidiger mit 40:35 (19:17) aus dem Weg geräumt. "Gewonnen ist noch gar nichts", mahnte Geschäftsführer Bob Hanning. Nun sollte der letzte Schritt gelingen. "Es sind nur noch 60 Minuten zu spielen in dieser Saison, aber das sind die allerwichtigsten." Beide Teams stimmten sich auf ein enges Duell ein. Barcelonas Dika Mem, der ab der Saison 2027/28 für Berlin auflaufen wird, erwartete "ein hartes Spiel" gegen "eine der besten Mannschaften der Welt". Nachdem das Publikum mit einer Lasershow und Cover-Klängen zu "The Show must Go on" eingeheizt wurde, erwischte Barcelona den besseren Start. Ausgerechnet vorne tat sich Berlin schwer. Gidsel scheiterte dreimal, die Katalanen zogen auf drei Tore davon (6:9/11.). Entscheidend in der Anfangsphase: Barcelonas Torhüter Nielsen mit sechs Paraden (50 Prozent Fangquote) bis zur 15. Minute.