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U18-EM: Sohn von DHB-Legende Kretzschmar in Kader berufen
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Videoclip • 03:45 Min
Bundestrainer Erik Wudtke hat den Kader der deutschen U18 für die Handball-EM in Serbien bekannt gegeben. Darunter sind einige klangvolle Namen.
Der deutsche Kader für die U18-EM in Serbien steht fest. Bundestrainer Erik Wudtke hat die Nominierten für die letzten Testspiele gegen die Schweiz am 24. Juli (18:30 Uhr in Biblis) und 25. Juli (19:30 Uhr in Gelnhausen) bekannt gegeben.
Einige Namen dürften langjährigen Handball-Fans dabei noch sehr präsent sein. Mit Elvis Ernesto Kretzschmar steht etwa der Sohn von DHB-Ikone Stefan Kretzschmar in der Auswahl. Der 18-Jährige spielt bei den Junioren des SC Magdeburg im halblinken Rückraum und überzeugte zuletzt bei zwei Testspielen gegen Portugal mit insgesamt sieben Treffern.
"Ich freue mich für Elvis, da ich weiß, wie viel ihm das bedeutet. Er spielt in einer sehr talentierten Mannschaft, mit einem tollen Trainerteam aus Erik Wudtke und Fabian Gramattke. Das Größte für jeden Handballer ist, für sein Land spielen zu dürfen, und das merkt man den Jungs auch an. Ich wünsche der Mannschaft für die Länderspiele gegen die Schweiz und für die EM in Serbien viel Spaß und Erfolg", wird Stefan Kretzschmar von der "Bild" zitiert.
Doch nicht nur Kretzschmar sorgt dafür, dass die Nachwuchsauswahl vereinzelt zum "Nationalteam der Söhne" wird. Mit Kalle Gaugisch, Sohn von Frauen-Bundestrainer Markus Gaugisch, sowie Lenn Strobel, Sohn von Ex-Profi Wolfgang Strobel und Neffe von Ex-Europameister Martin Strobel, wurden weitere bekannte Namen für das Turnier nominiert.
Bei der EM (29. Juli bis 9. August 2026) trifft das Nachwuchsteam in der Vorrunde in Belgrad auf Gastgeber Serbien, Italien und die Türkei. Anders als die U20, die bei der Europameisterschaft in Rumänien nur auf Platz landete, will die Wudtke-Truppe um eine Medaillen mitspielen.
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Der deutsche Kader für die U18-EM in der Übersicht:
Tor: Tobias Dengler (THW Kiel), Tjorven Knackstedt (VfL Gummersbach)
Feldspieler: Anton Kracht (HSG Handball Lemgo), Claudius Beuthner (THW Kiel), Mats Brigzinsky (SC Magdeburg), Julius Pöthke (TSV Burgdorf), Finn Meißner (SG Pforzheim/Eutingen), Kalle Gaugisch (JSG Balingen-Weilstetten), Vincent Faciejew (THW Kiel), Elvis Ernesto Kretzschmar (SC Magdeburg), Lenn Strobel (JSG Balingen-Weilstetten), Julius Eisend (THW Kiel), Toma Gadza (HSV Hamburg), Malte Elze (SC Magdeburg), Constantin Minning (SG Flensburg-Handewitt), Moritz Detlefsen (SG Flensburg-Handewitt)
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