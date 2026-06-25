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Handball: Lichtlein fehlt unbestimmte Zeit - Operation war "unausweichlich"
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 09:14 Min
Die Verletzung zog sich Handball-Nationalspieler Nils Lichtlein schon im Januar zu, nach der OP fällt er nun auf unbestimmte Zeit aus.
Wie die Füchse Berlin mitteilten, hat sich der 23-Jährige am Mittwoch einer Operation unterzogen, die nach einer Fußverletzung Anfang des Jahres "unausweislich" gewesen sei. Weder über die Ausfallzeit noch über die Diagnose machte der Pokalsieger genauere Angaben.
Im Rahmen der EM-Vorbereitung im Januar hatte sich Lichtlein eine Blessur am linken Fuß zugezogen und laborierte im weiteren Saisonverlauf immer wieder an anhaltenden Beschwerden. "Nils sich trotz Schmerzen fast ein halbes Jahr für uns und auch die Nationalmannschaft in den Dienst gestellt. Jetzt bekommt er alle Zeit, die es braucht, um die Verletzung wieder komplett auszukurieren", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.
HBL: Lichtlein spielte die gesamte Saison verletzt
Lichtlein selbst betonte, er "werde alles dafür tun, so schnell und gut es geht, wieder zurückzukommen. Mir war es wichtig, dass ich die Saison mit dem Team noch beenden und es unterstützen konnte."
Die neue Saison der Handball-Bundesliga beginnt in zwei Monaten (27. bis 30. August). Im Januar wartet für Lichtlein und die deutsche Nationalmannschaft die Heim-WM (Live auf Joyn) in München, Köln, Stuttgart, Kiel, Magdeburg und Hannover an.
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