Nächste Goldmedaille: Florian Wellbrock gewinnt bei der Schwimm-EM auch über fünf Kilometer.

Einen Tag nach seiner triumphalen Rückkehr nach Paris mit EM-Gold über zehn Kilometer hat Florian Wellbrock seinen nächsten Titel gewonnen. Im Freiwasserrennen über die halbe Distanz in der Seine schlug der Vierfach-Weltmeister am Mittwoch nach 55:40,2 Minuten als Erster an. Sein Trainingskollege Oliver Klemet, zum Auftakt über die olympische Distanz Dritter, kam als Zehnter (56:34,0 Minuten) ins Ziel.

Wellbrock, der vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen ein Debakel erlebt hatte, ließ wie schon am Vortag den Ungarn David Betlehem (55:42,6) und den italienischen Titelverteidiger Gregorio Paltrinieri (55:44,7) hinter sich.

Der 28-Jährige musste nach dem Start Klemet folgen, der sich an die Spitze setzte. Doch Wellbrock übernahm schon in der ersten von vier Runden die Führung und verteidigte diese gegen mehrere Angriffe der Konkurrenz bis zum Schluss. Klemet fiel hingegen zurück.

2024 bei Olympia hatte Wellbrock etwas weiter flussaufwärts als Achter enttäuscht, zuvor war er bereits im Becken über 800 und 1500 m Freistil im Vorlauf ausgeschieden. Diesmal qualifizierte sich der Magdeburger gar nicht für die Beckenrennen. Nach einer schwierigen Saison mit mehreren Krankheitspausen hatte Wellbrock vor der EM die Erwartungen "auf ein Minimum" heruntergeschraubt, dann glänzte er mit einer "mentalen Meisterleistung" beim Sieg über zehn Kilometer vor Betlehem und Klemet.