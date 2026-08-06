DTM: David Schumacher und Ehefrau Vivien machen Ralf zum Großvater

David Schumacher wird Papa: Der Rennfahrer und ran racing-Experte und seine Ehefrau Vivien erwarten ihr erstes Kind.

David Schumacher wird Papa – und macht damit Ralf Schumacher zum Opa.

Das Babyglück verkündeten David und seine Frau Vivien am Mittwoch auf "Instagram". Standesgemäß mit einem emotionalen Post.

Der Eintrag zeigt unter anderem kleine gestrickte Babyschuhe, einen Teddybär und einen Spiegel mit der Aufschrift "Baby". In dem Spiegel ist das Paar zu sehen, Vivien schrieb dazu: "Love made us two. Life is making us three".