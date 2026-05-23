DTM

DTM: Ferrari-Pilot Matteo Cairoli holt erste Pole Position in Zandvoort

Der Italiener düpiert an der niederländischen Nordseeküste die Konkurrenz im 1. Qualifying. Der Gesamtführende Maro Engel muss sich mit Platz sieben begnügen.

Matteo Cairoli startet beim 1. Rennen des DTM-Wochenendes in Zandvoort von der Pole Position.

Der Ferrari-Pilot vom Team Emil Frey Racing setzte sich im ersten Qualifying durch und verwies in 1:32,974 Minuten seinen Teamkollegen Thierry Vermeulen und Lucas Auer (Mercedes) auf die Plätze.

Cairoli überzeugt bislang in Zandvoort

Mit seinem Sieg im Qualifying setzte Cairioli sein beeindruckendes Wochenende in Zandvoort fort.

Denn schon die ersten beiden Trainingssessions am Freitag hatte der 29-Jährige Italiener für sich entschieden.

Gar nicht gut lief es am Samstag dagegen für Kelvin van der Linde. Der Südafrikaner musste seinen BMW wegen eines Defekts vorzeitig abstellen.

In der Gesamtwertung führt Maro Engel, für den es im 1. Qualifying nur zu Platz sieben reichte, vor Auer und Marco Wittmann.

