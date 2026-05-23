DTM: Ferrari-Pilot Matteo Cairoli holt erste Pole Position in Zandvoort
Der Italiener düpiert an der niederländischen Nordseeküste die Konkurrenz im 1. Qualifying. Der Gesamtführende Maro Engel muss sich mit Platz sieben begnügen.
Matteo Cairoli startet beim 1. Rennen des DTM-Wochenendes in Zandvoort von der Pole Position.
Der Ferrari-Pilot vom Team Emil Frey Racing setzte sich im ersten Qualifying durch und verwies in 1:32,974 Minuten seinen Teamkollegen Thierry Vermeulen und Lucas Auer (Mercedes) auf die Plätze.
GT Masters: Zandvoort, Rennen 1 im Livestream
GT Masters: Zandvoort, Rennen 1 im Livestream
PSCCD: Zandvoort, Rennen 1 im Livestream
PSCCD: Zandvoort, Rennen 1 im Livestream
Cairoli überzeugt bislang in Zandvoort
Mit seinem Sieg im Qualifying setzte Cairioli sein beeindruckendes Wochenende in Zandvoort fort.
Denn schon die ersten beiden Trainingssessions am Freitag hatte der 29-Jährige Italiener für sich entschieden.
Gar nicht gut lief es am Samstag dagegen für Kelvin van der Linde. Der Südafrikaner musste seinen BMW wegen eines Defekts vorzeitig abstellen.
In der Gesamtwertung führt Maro Engel, für den es im 1. Qualifying nur zu Platz sieben reichte, vor Auer und Marco Wittmann.
DTM in Zandvoort: Cairoli dominiert auch zweites Training
DTM 2026 heute live: Das Rennwochenende in Zandvoort im Free-TV, Liveticker und kostenlosen Joyn-Stream
Cairoli dominiert im ersten Zandvoort-Training
DTM 2026 live: Fahrer, Termine, Übertragungen im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Stream
DTM 2026: Maro Engel fliegt - das Power Ranking vor dem Zandvoort-Wochenende
DTM: Alle Auto-Designs der Teams und Fahrer 2026
