Matteo Cairoli bestätigt seinen starken Eindruck aus dem 1. freien Training und dominiert auch die zweite Session.

In der DTM steht nach dem Saisonauftakt am Red Bull Ring das zweite Rennwochenende auf dem Programm (live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn).

Nachdem Matteo Cairoli schon im ersten Training die schnellste Runde auf dem Circuit Zandvoort gedreht hatte, lag der Italiener auch im zweiten Training vorne.

Der 30-Jährige vom Team Emil Frey Racing überzeugte mit einer Zeit von 1:33.803 Minuten und war damit knapp fünf Zehntel schneller als in der ersten Einheit.