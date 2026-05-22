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DTM in Zandvoort: Matteo Cairoli dominiert auch zweites Training
Aktualisiert:von Dominik Hager
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DTM - Highlights: Erstes Rennen 2026 sorgt für Spannung
Videoclip • 04:32 Min
Matteo Cairoli bestätigt seinen starken Eindruck aus dem 1. freien Training und dominiert auch die zweite Session.
In der DTM steht nach dem Saisonauftakt am Red Bull Ring das zweite Rennwochenende auf dem Programm (live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn).
Nachdem Matteo Cairoli schon im ersten Training die schnellste Runde auf dem Circuit Zandvoort gedreht hatte, lag der Italiener auch im zweiten Training vorne.
Der 30-Jährige vom Team Emil Frey Racing überzeugte mit einer Zeit von 1:33.803 Minuten und war damit knapp fünf Zehntel schneller als in der ersten Einheit.
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DTM: Matteo Cairoli mausert sich zum Favoriten
Cairoli hat sich mit seinen beiden Bestzeiten in die Favoritenrolle für die beiden Rennen am Wochenende gefahren. Ein Selbstläufer dürfte es aber nicht werden.
Im 2. Training fehlten Ben Dorr Dorr 0.357 Sekunden auf die Bestzeit. Für den Deutschen reichte es vor Thomas Preining (Österreich) für Platz zwei. Dörr und Preining landeten im ersten Training ebenfalls bereits auf den Positionen zwei und drei.
Das Qualifying für das erste Rennen in Zandvoort steigt am Samstag ab 9:45 Uhr, ehe um 13:30 Uhr Rennen eins folgt.
Am Sonntag wird das Rennwochenende mit dem zweiten Qualifying (ab 9:40 Uhr) und dem zweiten Rennen (ab 13:30 Uhr) abgeschlossen.
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